Suriye'de yaralanıp sakat kalan baba ve engelli doğan oğlu İtalya'da tedavi edilecek: 'Bir fotoğraf fark yarattı'

Övgü Pınar

Roma

21 Ocak 2022, 14:54 +03 Güncelleme bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Munzir el Nazzal ve oğlu Mustafa

Hatay'da çekilen fotoğrafları ödül alan ve dünya çapında paylaşılan Suriyeli baba Munzir el Nazzal ile oğlu Mustafa, tedavi edilmek üzere bugün Türkiye'den İtalya'ya götürülüyor.

Fotoğrafçı Mehmet Aslan'ın Hatay-Reyhanlı'da çektiği fotoğraf İtalya'da yapılan Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde geçen Ekim ayında büyük ödülü kazandı. Bu ödülün ardından fotoğraf, aralarında tanınmış isimlerin de olduğu çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve uluslararası basında yer aldı.

"Hayatın Zorluğu" adlı fotoğrafta, Suriye'den Türkiye'ye gelen aileden baba Munzir el Nazzal'ın 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı kucaklayış anı görülüyor. Fotoğraf, "Suriye'de yaşanan dramın sembol görüntüsü" olarak yorumlandı.

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin verdiği bilgiye göre Munzir el Nazzal, Suriye'nin İdlib kentinde bir pazar yerine atılan bomba yüzünden sağ bacağını kaybetti. Oğlu Mustafa ise kolları ve bacakları olmaksızın dünyaya geldi. Mustafa'nın uzuvlarının gelişmemesinde, Suriye'de savaş sırasında kullanılan sinir gazının ve bir saldırıda yaralanan annesinin kullandığı ilaçların etkili olduğu belirtildi.

'Bir fotoğraf fark yaratabilir mi?' kampanyası

Yarışmayı kazanan fotoğrafla dünya çapında dikkat çeken aile için bir yardım kampanyası başlatıldı. Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin başlattığı "Bir fotoğraf fark yaratabilir mi?" başlıklı yardım kampanyasında 100 bin Euro'nun üzerinde bağış toplandı. Katolik yardım vakfı Caritas da aile için Siena kentinde bir ev tahsis etti.

5 kişilik ailenin Cuma akşam saatlerinde Türkiye'den İtalya'ya getirilmesi planlanıyor. Baba-oğlun Bologna kentindeki Vigorso di Budrio Protez Merkezi'nde tedaviye alınması ve ailenin Siena kentine yerleşmesi bekleniyor.

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin kurucusu ve sanat yönetmeni Luca Venturi, İtalyan Ansa ajansına yaptığı açıklamada, "O fotoğrafın iletişim gücü, başlattığımız ve birçok kişinin katkıda bulunduğu bağış kampanyası sayesinde aile için gerçek bir desteğe dönüştü. Bir fotoğraf yarışması olarak böyle bir şey için en uygun merci olmadığımızı düşünmüştük ama yapılması gereken buydu ve sonunda bu mucizeyi mümkün kıldı" dedi.

'Bir hayal gerçek oldu'

İtalya Dışişleri Bakanlığı da dün, "Küçük Mustafa İtalya'ya geliyor" başlıklı bir açıklama yayımladı ve "Türk sanatçı Mehmet Aslan'ın çektiği ve Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülü'nü kazanan fotoğraftaki Suriyeli mülteciler Munzir el Nazzal ve küçük Mustafa'nın ailesinin yakında İtalya'ya gelecek olmasından derinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bakanlık, İtalya'da başlatılan yardım kampanyasının ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları Genel Müdürlüğü'nün aileyi bulmak ve ülkeye getirmek için harekete geçtiğini de vurguladı.