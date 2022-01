'O Ses Hollanda'daki taciz iddialarına hükümet el koydu: "Bu kadınların suçu değil erkeklerin sorumluluğu"

bir saat önce

Türkiye'de "O Ses Türkiye" adıyla yayınlanan yetenek yarışmasının Hollanda versiyonu olan ve kadın yarışmacılara yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine, geçici olarak yayını durdurulan "The Voice of Holland" ile ilgili yeni suçlamalar üzerine hükümet harekete geçti.

Hollandalı ünlü yapım şirketi De Mol tarafından hazırlanan ve 2010 yılından bu yana özel kanal RTL'de yayınlanan The Voice of Holland'ın yayınına, kadın yarışmacılara yönelik cinsel taciz ve yetkiyi kötüye kullanma iddiaları üzerine geçen hafta ara verildi.

'Kadınlar yalnız olmadığını bilmeli'

Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz de, taciz iddialarıyla ilgili olarak. "Bu kadınların hatası değil, kadınlar yalnız olmadığını bilmeli" dedi. Yeşilgöz, kişinin rızası olmadan her türlü cinsel teması suç sayan yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

De Mol tarafından geliştirilen The Voice of Holland, The Voice adıyla ABD ve İngiltere başta olmak üzere yüzden fazla ülkede yayınlanmaya başlandı. The Voice, Türkiye'de de "O Ses Türkiye" adıyla ekranlara geldi.