Kamerun'da bir gece kulübünde çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti

37 dakika önce

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yangına kulüpte şampanya servisi yapılırken yakılan havai fişeklerin neden olduğu belirtildi.

Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür mekanlarda sıklıkla kullanılan havai fişeklerin neden olduğu trajedide, yangın önce binanın tavanını sardı, iki çok yüksek sesli patlamayla sonuçlandı, ardından panik ve izdihama neden oldu" denildi.