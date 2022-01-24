Burkina Faso'da askerler isyan etti, Cumhurbaşkanı Kabore gözaltında

24 Ocak 2022, 14:29 +03 Güncelleme 45 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Kabore.

Burkina Faso'da, bazı askerlerin isyan etmesinden bir gün sonra Cumhurbaşkanı Roch Kabore gözaltına alındı.

Reuters ve AFP'ye konuşan güvenlik kaynakları, Kabore ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin, başkent Ouagadougou'daki askeri kışlalarda tutulduğunu söyledi.

Dün akşam, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda ve şehirdeki bazı askeri kışlalarda silah sesleri duyulmuştu.

Askerler devlet televizyonunu kuşattı.

Televizyonun ordunun kontrolünde olduğu bildiriliyor.

Hükümet ise askeri darbe iddialarını reddetti.

Hükümetin sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce kişinin askerlere destek için sokağa çıktığı ve iktidar partisinin genel merkezinin kundaklandığı da gelen haberler arasında.

Pazar günü isyan eden bir grup asker, İslamcı militanlarla savaşmak için orduya daha fazla kaynak ayrılmasını istemişti.