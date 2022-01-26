İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma tamamlandı, raporun açıklanması bekleniyor

Elinde, partilerle ilgili fotoğraflar ve cep telefonları mesajları olduğu bilinen Gray, raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

Soruşturma, Başbakan Johnson üzerindeki istifa baskısını daha da artırmıştı.

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İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekilleri, Johnson'la ilgili kararlarını netleştirmek için raporun kamuoyuna açıklanmasını bekliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise Sue Gray'in raporunun yayımlanması öncesi yaptığı açıklamada, hükümette görev yapan herkesin, başbakanı hala neden desteklediklerini kendilerine sorması gerektiğini söyledi.