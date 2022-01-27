Asya’da ‘hayalet maymunun’ da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi

11 dakika önce

Kaynak, ©WWF - Myanmar via PA Media Fotoğraf altı yazısı, Popa langur maymununun gözlerinin etrafında hayaleti andıran beyaz yuvarlak izler bulunuyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Güneydoğu Asya'da keşfedilen 224 yeni canlı türünün listesini yayınladı.

Listede gözlerinin etrafında beyaz yuvarlaklar olan bir 'hayalet maymun', kurbağalar, semenderler ve bir bambu türü de yer alıyor.

Bölgede henüz keşfedilmemiş çok sayıda canlı türü, keşfedilmeden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kaynak, ©Piotr Naskrecki via PA Media Fotoğraf altı yazısı, Keşfedilen türler arasında bir koca kafalı kurbağa da var

Kaynak, ©Porrawee Pomchote via PA Media Fotoğraf altı yazısı, Üzerinde çizgileri olan timsah semenderi adlı tür

Kaynak, © Thawatphong Boonma via PA Media Fotoğraf altı yazısı, Zencefil familyasından amomum foetidum

Reuters'a konuşan WWF'in bölgedeki vahşi yaşam ve vahşi yaşam suçları birimi başkanı K. Yognand "Bunlar milyonlarca yıllık evrimin sıra dışı ve güzel birer sonucu" dedi.

Yetkililer türlerin "yoğun bir tehdit altında olduğunu" söyledi.