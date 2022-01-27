Tesla tedarik zinciri sorunlarına rağmen 2022’de yüzde 50 büyüme bekliyor

9 dakika önce

Kaynak, Reuters

Tesla yöneticisi Elon Musk, bu yıl şirketin satışlarının 2021'e kıyasla yüzde 50'den fazla artmasını beklediklerini söyledi.

Elektrikli araç üreticisi geçen yıl 5,5 milyar dolarlık kârla rekor kırmıştı.

Şirketin satışları ise yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara çıkmıştı.

Tesla geçen yıl 936 bin aracı sahiplerine teslim etti.

Şirket bu yılki büyüme beklentisinin geçen yılın altında kalmasında tedarik zinciri sorunlarının etkisi olduğunu söyledi.

Elon Musk 2021'in Tesla ve elektrikli araçlar için "bir atılım yılı" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Yıl boyunca herkes gibi tedarik zinciri sorunlarıyla mücadele ederken büyümeyi başardık.

"2022'de de büyümemizi kısıtlayacak ana faktör tedarik zinciri sorunları olacak.

"Fakat büyümenin yüzde 50'nin üzerinde olmasını bekliyoruz."

Dünyanın dört bir yanındaki araç üreticileri çip kıtlığı başta olmak üzere tedarik zinciri sorunlarından etkilenirken Tesla, bundan daha az etkilenmeyi başardı.

Tesla araçlarında daha kolay bulunabilen çipleri kullanıyor ve hızla yeni yazılımlar hazırlayabiliyor. Bunu başaramayan rakipleri ise üretimlerini yavaşlatmak zorunda kalıyor.

Kaynak, Robert Nickelsberg

Yeni fabrikalar

Üretime California'da başlayan ve bugün Texas'ta ve Çin'de üretim tesislerine sahip olan Tesla, Berlin'de de yeni bir fabrika inşa ediyor.

Köklü otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara odaklanmaya başladığı bir dönemde bu tesislerin Tesla'nın üretim kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Musk, Tesla'nın başka ülkelerde yeni fabrika planları olduğunu da söyledi ve ekledi:

"Tamamen otonom sürüşe sahip araçlar Tesla'nın en önemli kâr kaynaklarından biri olacak.

"Bir yazılım güncellemesiyle tamamen kendini sürebilir hale dönüşebilecek araç filoları, tarihteki en büyük değer artışını sağlayabilir."