Fotoğraflarla Ana Kasırgası: Afrika'da 3 ülkede en az 70 kişi hayatını kaybetti

31 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Mozambik'te 18 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika'nın güneyinde etkili olan tropikal Ana Kasırgası üç ülkede en az 70 kişinin ölümüne yol açtı. Madagaskar, Malavi ve Mozambik'te büyük yıkıma yol açan fırtınada on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kasırganın ilk vurduğu ülke olan Madagaskar'da sel baskınları sonucu en az 48 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ada'da 130 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyor.

Malavi'de 11 kişinin öldüğü bildiriliyor. Kasırga nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanırken bazı yerleşim alanları felaket bölgesi ilan edildi.

Mozambik'te ölü sayısı 18 olarak açıklandı. Ancak Mozambikli yetkililer sellerin en az 20 bin kişiyi etkilediğini bu yüzden ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Birçok evi su bastı.

Ülkede fırtına nedeniyle 10 bin evin yanı sıra onlarca okul ve hastanenin de yıkıldığı haber veriliyor.

Şiddetli yağışların bazı bölgelerde hâlâ sel baskınlarına neden olduğu açıklandı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Bazı evler tamamen yıkıldı.

Başbakan Carlos Agostinho do Rosario, kimseden yardım 'dilenmediklerini' ancak yıkımın boyutlarıyla baş edecek güçleri olmadığını söyledi.

Rosario, "Bizim iklim değişikliğinde payımız büyük değil. Ama iklim değişikliğinden en fazla zarar gören ülkelerden biriyiz'' dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yardıma ihtiyaç duyan 45 bin çocuk için bu ülkeye ekipler göndereceğini açıkladı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Mozambik'te yıkılan bir köprü

Malavi'de Ana kasırgasının verdiği zarar nedeniyle ulusal afet ilan edildi.

Seller elektrik altyapısına ağır verdiği için ülkede binlerce ev karanlıkta kaldı.

Ülkede, evlerini terk etmek zorunda kalanlar ve yaralananlar için 44 acil yardım kampı kuruldu.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Malavi'de sel felaketi yaşandı.

Çikvava bölgesinde Roben Mphassa adlı bir çiftçi Reuters haber ajansına ''6 dönüm mısır ektim ama ürünler suların altında kaldı. Hayatımda daha önce bir kez doğal felaket gördüm. Ama bu en şiddetlisiydi'' dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Malavi'nin güneyindeki Çikvava'da tarlalar su altında kaldı.

Madagaskar'da kasırga Pazartesi günü etkili olmaya başlamıştı.

Antananarivo'da okullar ve spor salonları sığınma merkezlerine dönüştürüldü.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Madagaskar'da okullar ve spor salonları sığınma merkezlerine dönüştürüldü..

10 kişilik ailesiyle bu merkezlerden birine sığınan Berthine Razafiarisoa adlı bir kişi AFP haber ajansına "Her şeyimizi geride bıraktık. Sadece en değerli eşyamızı yanımıza alabildik'' de