Disney: Minnie Mouse kırmızı elbisesinin yerine pantalon giyecek

9 dakika önce

Kaynak, Disney Fotoğraf altı yazısı, Ve karşınızda, İngiliz modacı Stella McCartney'nin pantalon giydirdiği Minnie Mouse

Dünyanın en meşhur dişi faresi, deyim yerindeyse imaj değiştirdi.

Minnie Mouse yakında puanlı kırmızı elbisesini çıkararak, şık bir mavi pantalon takım giyecek. Ama başına kurdele takmaktan vazgeçmedi.

Minnie Mouse'un yeni kıyafetini İngiliz modacı Stella McCartney tasarladı.

Disneyland'in Paris şubesinin 30. yıldönümü dolayısıyla yapılan bu değişiklik kalıcı değil. Yine de epey yankı uyandırdı.

Minnie yeni takımını ilk kez bu yılın Mart ayında Disneyland Paris'te giyecek, böylece Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Tarihi ayına yetişecek.

Stella McCartney, "Geleneksel puanlı kıyafetinin bu yeni yorumu, Minnie Mouse'u yeni kuşaklar bir ilerleme sembolü haline getiriyor" dedi.

Walt Disney Stüdyoları, son zamanlarda filmlerinde farklı mekan ve etnik kimliklere yer vermeye çalışıyor.

Yakınlarda çıkması beklenen Pamuk Prenses uyarlamasında başrolü Latin kökenli oyuncu Rachel Zegler canlandırıyor.

Gelgelelim, Minnie Mouse'un pantalon giymesine internette gösterilen tepkiler birbirinden farklı oldu.

Bazıları Minnie Mouse'un yeni kıyafetini beğenirken, geleneksel kırmızı renginden ve elbise giymekten vazgeçmesine üzülenler de vardı.

Muhafazakar Amerikalı yorumcu Candace Owens, kıyafet değişikliğini "Minnie Mouse'u erkeksi gösterme girişimi" diye niteleyerek, Fox News'a verdiği demeçte "bunun ardında toplumumuzun dokusunu bozmaya çalışanlar var" dedi.

Programın sunucusu ise, Minnie Mouse'un takım elbisesini ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın giydiklerine benzetti ve "Bakalım Clinton, Paris'teki değişikliği onaylayacak mı" diye sordu.

Kaynak, Getty Images

Bazı hayranları Minnie Mouse'un daha önce de pantalon giydiğine dikkat çekiyor.

Gerçekten de Minnie, 2019 yılındaki bir çizgi filmde bir yolcu gemisinin kaptanı olarak beyaz denizci pantalonu giymişti.

Minnie Mouse, çizgi roman sevenlerin karşısına ilk kez 100 yıl önce, Mickey Mouse karakterinin sevgilisi olarak çıkmıştı. 1942'de Minnie'nin, Minerva adının kısaltması olduğu açıklandı.