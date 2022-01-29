ABD'nin Doğu Kıyısı yıllar sonra kar fırtınasının etkisinde kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

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ABD'nin Doğu Kıyısı, son dört yıldır ilk kez büyük kar fırtınasının etkisi altında kaldı.

Bazı bölgelerde şiddetli kar yağışı ve kasırga kuvvetinde rüzgarlar bekleniyor. Beş eyalette fırtına öncesinde acil durum ilan edildi.