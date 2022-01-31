Hollanda'dan sığınma talep eden Türk vatandaşlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

4 dakika önce

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Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısındaki artış devam ediyor.

Geçen yıl 2 bin 460 Türk vatandaşı Hollanda'dan sığınma talep etti.

Türkiye, Suriye ve Afganistan'dan sonra, vatandaşları Hollanda'ya en fazla sığınma başvurusu yapan 3. ülke oldu.

Hollanda İstatistik Kurumu'na (CBS) göre, 2015'teki mülteci krizinden bu yana 2021 yılında iltica başvurularında ciddi bir artış kaydedildi.

Sığınma talep edenlerin sayısı, koronavirüs salgının ortaya çıktığı 2020 yılına göre yüzde 80 artarak, 25 bine ulaştı.

Hollanda'dan sığınma talep edenler arasında ilk sırayı Suriye vatandaşları aldı. Suriye'den 8 bin 380 başvuru yapılırken, bunu 3 bin 5 kişiyle Afganistan izledi.

Aslında daha önceki yıllarda Hollanda'ya sığınma talebinde bulunan Afgan sayısı bu kadar yüksek değildi.

Taliban yönetiminin iş başına gelmesinden sonra Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yapan Afganistan vatandaşlarının sayısında patlama yaşandı.

Vatandaşları Hollanda'dan en fazla sığınma talep eden üçüncü ülke ise, 2 bin 460 kişiyle Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu konuda yeni bir rekora imza attı.

Türkiye'den önceki yıllarda düşük sayıda gerçekleşen iltica başvuruları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası hızla artmaya başladı.

Hollanda Mülteciler Konseyi'ne göre, 2016'daki darbe girişimi sonrası çoğunlukla Fethullah Gülen yapılanmasına mensup kişiler sığınma başvurusunda bulunurken, son yıllarda bu yelpaze genişledi.

Konseye göre Kürtler, muhalifler, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sendikacılar da dahil olmak üzere hükümeti eleştirenler, Türk makamları tarafından kovuşturulma riski altında. Bu da daha fazla kişinin Türkiye'den kaçmasına yol açıyor.

Vatandaşları Hollanda'ya en fazla iltica talebinde bulunan ülkeler arasında Suriye ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Eritre. Cezayir, Yemen, Fas, Irak, Moldova, Nijerya ve Arnavutluk yer alıyor.

Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dışında, diğer ülkelerden gelen iltica başvuruları, siyasal ve sosyal gelişmelere göre değişiyor.

Örneğin 2017 yılına kadar Eritre ve İran'dan yapılan sığınma başvurularında artış gözlenirken, 2021 yılında Afganistan vatandaşları üst sıralara yükseldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) verilerine göre, dünya genelinde savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlallerinden kaçan insan sayısı artmaya devam ediyor.

Yerlerini değiştirenlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde artarak 82 milyonu geçti. Ülkesini terk edenlerin çoğu Suriye, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar'dan geldi.