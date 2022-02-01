İngiltere Premier Lig kulüpleri ara transfer sezonunda 295 milyon sterlin harcadı

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dejan Kulusevski, Dele Alli, Pierre-Emerick Aubameyang ve Dan Burn transfer olan oyuncular arasında

İngiltere Premier Lig kulüpleri Ocak ayını, tarihteki ikinci en büyük ara transfer harcamasıyla kapattı. Takımlar bu sezonda toplam 295 milyon sterlinlik harcama yaptı.

İngiltere Premier Ligi, ara transfer sezonu son gününde gerçekleşen 12 transferle birlikte bu yıl, 2018'de yapılan 430 milyon sterlinlik harcamadan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Takımların, Covid-19'un finansal etkilerinden kurtulmaya başladığı düşünülüyor.

Ocak 2021'de İngiltere Premier Ligi kulüpleri toplam 70 milyon sterlin harcamıştı. Ara transfer sezonunun son gününde ise harcamaları 10 milyon sterline yaklaşmıştı.

Bu yıl ise stadyumların dolmasıyla birlikte kulüpler daha iyi bir ara transfer sezonu geçirdi.

Tottenham, Juventus'tan Dejan Kulusevski ve Rodrigo Bentancur'u en az 24 milyon sterlin harcayarak transfer etti. Takımdaki Dele Alli'yi ise Everton'a bonuslarla birlikte 40 milyon sterlin kadar yüksek bir fiyata sattı. Lacivert beyazlı takım, üç oyuncusunu da başka takımlara kiraladı.

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'den Barcelona'ya bedelsiz transfer olurken Juventus, Aaron Ramsey'yi İskoçya'nın şampiyon takımı Glasgow Rangers'a kiraladı.

Newcastle, savunma hattını iki Premier Lig oyuncusuyla güçlendirirken, Manchester City ve Burnley de forvet oyuncuları için 10 milyon sterlinden fazla ödedi.

Bu ara transfer sezonunda yapılan tüm harcamaların yarısından fazlasını (yaklaşık 150 milyon sterlin) lig sıralamasının en altındaki beş takım, yani Everton, Norwich, Newcastle, Watford ve Burnley yaptı. Geçen yıl, ligde son sıradaki beş takım ara transferlere toplam 5 milyon sterlin harcamıştı.

Deloitte Spor Grubu ortağı ve başkanı Dan Jones konuyla ilgili: "Bu ara transfer sezonu, Covid-19'un Premier Lig kulüpleri üzerindeki mali baskılarının hafiflediğini, harcamaların pandemi öncesi seviyelere geri döndüğünü gösteriyor" dedi.

Avrupa'daki diğer dört lider ligde toplamda 380 milyon euro harcandı.

İngiltere Premier Lig kulüplerinin bu yıl Ocak ayındaki 180 milyon sterlinlik net harcaması ise 2003 ara transfer döneminden bu yana görülen en yüksek rakam.

Ara transfer sezonunun son gününde neler oldu?

Ara transfer sezonunda son gün, Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur en az 15,9 milyon sterline Tottenham'a katıldı. Anlaşmaya göre bu bedel 5 milyon sterlin artabilir.

Takımın diğer bir transferi de İsveçli oyuncu Dejan Kulusevski oldu. Oyuncu 29,2 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla 8,3 milyon sterlin karşılığında kiralandı.

Newcastle, Brighton'dan 13 milyon sterlinlik bonservis bedeli karşılığında Dan Burn'ü kadrosuna ekledi.

Manchester City ise 14,1 milyon sterlin karşılığında Julian Alvarez ile anlaştı, ancak Arjantinli oyuncu yaza kadar River Plate'te kiralık olarak forma giyecek.

Burnley Wolfsburg'tan Wout Weghorst'le 12 milyon sterline anlaşma imzaladı.

Frank Lampard'ın Everton'ın teknik direktörü olarak ilk transferi ise Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar Manchester United'dan kiralamak oldu.

Crystal Palace, halihazırda kadrosunda Mainz'den kiralık olarak oynayan Jean-Philippe Mateta'yı 9 milyon sterline ve şu anki kulübü Derby'de kiralık olarak devam edecek olan Luke Plange'ı 1 milyon sterline kadrosuna kattı.

Brighton, Royale Union Saint-Gilloise'te kiralık olarak forma giyecek olan Deniz Undav'ı 6 milyon sterline satın aldı.

Brentford da Avrupa kupası maçında kalp krizi geçirip sahalardan uzak kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i altı aylık sözleşme ile kadrosuna kattı.

Bournemouth ise Norwich'ten Todd Cantwell'i, Liverpool'dan Nat Phillips ve Newcastle'dan Freddie Woodman'ı kiraladı.

Ocak ayındaki diğer transferler

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Liverpool, Luis Diaz'ı kadrosuna kattı.

Liverpool, ara transfer sezonu bitmeden bir gün önce dönemin en büyük anlaşmasını yaparak Porto'dan Luis Diaz'ı bonuslar hariç 37,5 milyon sterline kadrosuna kattı.

Newcastle, Lyon ile Brezilyalı Bruno Guimaraes için 35 milyon, Chris Wood için 25 milyon, Kieran Trippier için 12 milyon sterline anlaştı.