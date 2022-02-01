Ukrayna gerilimi: Putin'e göre 'ABD Rusya'yı savaşın içine çekmeye çalışıyor '

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi ülkesini Ukrayna ile bir savaşın içine çekmeye çalışmakla suçladı.

Putin, son haftalarda Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı ilk önemli açıklamada Amerika'nın amacının, gerilimi Rusya'ya daha fazla ambargo uygulamak için bahane olarak kullanmak olduğunu savundu.

Putin ayrıca, ABD'nin Avrupa'daki NATO güçleri konusunda Rusya'nın kaygılarını görmezden geldiğini belirtti.

Kremlin yönetimi, Kırım'ı ilhak ettikten ve Ukrayna'nın doğusundaki kanlı isyana destek verdikten yaklaşık sekiz yıl sonra, Batı'nın Rusya'nın bir işgal planladığı yönündeki suçlamasını reddediyor.

Moskova da Ukrayna yönetimini, doğu bölgelerinde barışı sağlamak için varılan bir uluslararası barış anlaşmasını uygulamamakla suçluyor. Bölgede Rusya destekli isyanclıarla girişilen çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Bana Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili pek kaygılıymış gibi gelmiyor. Ama başlıca amaçları Rusya'nın gelişimini önlemek. Bu anlamda Ukrayna'nın kendisi sadece bu amaca ulaşmak için bir araç" dedi.

Putin, ABD'nin Rusya'nın NATO'nun daha fazla doğuya doğru genişlememesi de dahil yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talebini de görmezden geldiğini belirtti.

Rusya lideri Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinin kabul edilmesi halinde, diğer ittifak üyelerini de Rusya ile bir savaşın içine sürükleyebileceğini söyledi.

Putin "Ukrayna'nın bir NATO üyesi olduğunu ve Kırım'ı yeniden ele geçirmek için bir askeri harekat başladığını düşünün. Ne yani? NATO ile mi savaşacağız? Bunu düşünen oldu mu? Bana olmadı gibi geliyor" dedi.

Bu arada Ukrayna'yı ziyaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'i "Ukrayna'nın başına silah dayamakla" suçladı ve Kremlin'e bir "askeri faciadan" geri adım atması çağrısı yaptı.

Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Johnson, işgal halinde Ukrayna Ordusu'nun karşı koyacağını belirtti.

Johnson "Ukrayna'da silah altında 200 bin erkek ve kadın var. Çok çok sıkı ve kanlı bir direniş gösterecekler ve bence Rusya'daki ebeveynler, anneler bu gerçeği düşünmeli. Umarım Putin çatışmadan geri adım atar ve diyalog kurar" dedi.

Johson ayrıca, İngiltere'nin Rusya'nın saldırısına "Ukrayna topraklarına ilk Rus ayağı değmesinden itibaren bir ambargolar paketini ve diğer önlemleri harekete geçireceği" uyarısı yaptı.

Zelensky de bunun "Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş değil, Avrupa'da topyekûn bir savaş olacağını" söyledi.