Wordle: Dünyanın dört bir yanında popülerleşen kelime oyunu neden bu kadar ilgi gördü?

51 dakika önce

Günlük kelime oyunu Wordle, son haftalarda dünyanın her yerinde konuşulmaya başlandı. New York'ta yaşayan Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen oyun, Ekim ayında daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı, Pazartesi günü ise New York Times gazetesine milyonlarca dolara satıldı.