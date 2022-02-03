Facebook'un tarihinde ilk kez günlük kullanıcı sayısı düştü

17 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg

Sosyal medya devi Facebook, 18 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısının düştüğünü açıkladı. Peki bu, şirket için bir dönüm noktası olabilir mi?

Facebook'un ana şirketi Meta Networks, günlük kullanıcı sayısının Aralık ayının sonuna kadarki üç aylık dönemde 1 milyar 929 milyona düştüğünü açıkladı. 2021'in bir önceki çeyreği için bu sayı 1 milyar 930 milyondu.

TikTok ve YouTube rekabeti karşısında gelir artışının yavaşladığı uyarısında bulunan şirketin platformundaki reklamcılar da harcamalarını azaltıyor.

Meta'nın İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, özellikle genç kullanıcılar olmak üzere hedef kitlelerinin rakiplerine yönelmesi nedeniyle şirketin satış büyümesinin yavaşladığını söyledi.

Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci dijital reklam platformuna sahip olan Meta, Apple'ın işletim sistemindeki gizlilikle ilgili değişikliklerinden de etkilendiğini söyledi.

Borsa değeri 200 milyar dolar eridi

Meta'nın baş finans sorumlusu Dave Wehner'e göre, değişiklikler markaların Facebook ve Instagram'daki reklamlarını hedeflemesini ve ölçmesini zorlaştırdı. Bu durum, bu yıl için "10 milyar dolar civarında" bir etki yaratabilir.

Bu açıklamalardan sonra Meta'nın hisseleri New York'ta mesai sonrası işlemlerde yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Meta'nın hisse fiyatındaki düşüş, şirketin borsa değerinden yaklaşık 200 milyar dolar erimesine neden oldu.

Twitter, Snap ve Pinterest dahil olmak üzere diğer sosyal medya platformlarındaki hisseler de uzun vadeli işlemlerde keskin bir düşüş yaşadı.

Meta'nın büyük kısmı reklam satışlarından gelen toplam geliri, bu dönemde piyasa tahminlerini kıl payı geçerek 33.67 milyar dolara yükseldi.

Gelecek çeyrek için gelir beklentisini de paylaşan şirket, 27 milyar ila 29 milyar dolar gelir öngörüyor. Bu, analistlerin beklediğinden daha düşük bir seviye.

Şirket, Çinli teknoloji devi ByteDance'in sahibi olduğu TikTok ile rekabet edebilmek için video alanına yatırım yapıyor. Ancak bu yatırımların geri dönüşü, Facebook ve Instagram'daki kadar yüksek olmuyor.

Buna karşın Zuckerberg, video ve sanal gerçekliğe yapılan yatırımların, mobil reklamcılık ve Instagram hikayelere yönelik önceki yatırımlarda olduğu gibi karşılığını alacağından emin olduğunu söyledi.

Ancak firmanın önceki strateji değişiklikleri sırasında büyük bir rakiple mücadele etmek zorunda olmadığını kaydetti.

Zuckerberg, "Ekipler oldukça iyi performans gösteriyor ve ürün çok hızlı büyüyor" dedi ve ekledi:

"Burada farklı olan şey, TikTok'un şimdiden çok büyük bir rakip haline gelmesi ve oldukça hızlı bir oranda büyümeye devam etmesi."

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton'ın analizi

Facebook her zaman büyüyen bir platform oldu.

Tarihindeki her çeyrek için açıkladığı küresel sayılar sadece arttı.

Ancak son birkaç yılda, Avrupa ve ABD'de büyüme durdu. Bu, dünyanın geri kalanından kullanıcı sayılarındaki artışlarla telafi edildi.

Facebook genç insanlar arasında eskisi kadar popüler değil. Kabul ettiği gibi TikTok rekabeti gelirlerine zarar veriyor.

Ancak yatırımcıların Meta hakkında endişelenmesinin başka nedenleri de var.

Meta, Metaverse'e odaklanmak istediği için adını değiştirdi. Ancak Meta henüz bir Metaverse inşa etmenin yakınında bile değil, şu anda boş bir hayal.

Bir Metaverse inşa etmeye çalışmak için milyarlarca dolar harcıyor çünkü Mark Zuckerberg bunun için talep olacağını düşünüyor, bu büyük bir risk.

Belki Meta'nın acil sorunlarının cevabı TikTok satın almak olabilir? ABD'de düzenleyici kurumlar, rekabet karşıtı yasalar nedeniyle buna asla izin vermez.

Ve Facebook artık Silikon Vadisi'ndeki birçok kişi tarafından zehirli bir marka olarak görülüyor. Kesinlikle on yıl önce söylendiği gibi çalışmak için harika bir yer değil.

Bu da yetenekleri çekmeyi zorlaştırıyor.