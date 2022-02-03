Almanya'nın Russia Today'in, Moskova da Deutsche Welle'nin yayınlarını durdurdu

13 dakika önce

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Berlin yönetiminin Almanya'da yayın yapan Rus devletine ait Russia Today (RT) televizyon kanalını kapatmasının ardından, Rusya da cevap olarak Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle'nin (DW) ülkesindeki operasyonlarını durdurdu.

DW çalışanlarının Rusya'daki akreditasyonları da sonlandırıldı. DW kararı "aşırı tepki" olarak yorumladı.

Moskova, Alman kanalının "yabancı ajan" olarak ilan edilmesi için de hukuki süreç başlatıldığını aktardı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, RT Almanca'yı yasaklayan Alman yetkililerin Rusya'ya girişinin de engelleneceğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova'nın attığı adımların "dayanaksız olduğunu ve Alman-Rus ilişkilerinde yeni bir gerilimi temsil ettiğini" söyledi.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek "DW ile RT arasındaki karşılaştırmayı kesinlikle reddediyoruz" dedi.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg da yaptığı açıklamada, söz konusu karşılaştırmayı reddederek, "Biz kamu yayın kuruluşuyuz bir devlet kanalı değiliz" ifadelerini kullandı.

Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth ise DW'nin devlete mesafeli bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bunun anlamı şudur, RT Almanca'dan farklı olarak Alman devleti yayının şekillendirilmesi üzerinde bir etkiye sahip değildir" görüşünü dile getirdi.

Bakan Roth, Moskova'ya gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

Almanya'da televizyon yayınlarındaki yetkili kurum olan İzin ve Denetim Komisyonu (ZAK) bu hafta yaptıkları açıklamada, RT Almanca'nın lisans sorunları olduğunu belirterek Rus yayınını yasaklamıştı.

Alman Bakan Roth da RT Almanca'nın lisansı olmaksızın yayın yaptığını ve lisans başvurusunda da bulunmadığını ifade etti.

RT Almanca ise, Moskova'da yayın yaptıklarını ve Avrupa hukuku uyarınca Almanya'da da yayın yapma hakkı tanıyan Sırp lisansına sahip olduklarını belirtti.

'Düşmanca adım'

Ancak Alman yetkililer, kanalın Berlin merkezli olduğunu söyleyip, Avrupa hukukuna uygun lisansı olmadığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından, misilleme kararının duyurulduğu yazılı açıklamada da Almanya'nın attığı bu adımın "düşmanca" olduğu belirtildi.

Deutsche Welle, Moskova tarafından alınan ve "aşırı tepki" olarak nitelendirdiği kararı resmi olarak protesto ettiğini ve yasal işlem başlatacağını söyledi.

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Kanalın genel müdürü Limbourg, Moskova'daki bürolarının kapatıldığını belirterek, "Rusya'dan bundan sonra hiçbir konuda hiçbir biçimde yayın yapılmamasını istiyorlar. Ve sanıyorum muhabirlerimiz de ülkeyi terk etmek zorunda kalacak" dedi ve şöyle ekledi:

"Rus gazetecilerin Almanya'da özgürce çalışmayı sürdürdüklerini ve ne istiyorlarsa yayınlayabildiklerini görmeliyiz. Bizim çalışma arkadaşlarımızın durumu ise öyle değil."

Alman kamu yayıncısı DW, Rusça da dahil olmak üzere 30 dilde hizmet veriyor.

Deutsche Welle'nin merkezinin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başbakanı Hendrik Wuest, Rusya'nın aldığı yasaklama kararının "basın özgürlüğüne yönelik kitlesel ve kasıtlı bir saldırı" olarak nitelendirdi ve kararı kınadı.

'Duyarlı bir önlem'

Alman gazeteci derneği DJV ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in DW üzerindeki yasağı derhal kaldırması yönünde bir çağrıda bulundu.

AFP'nin aktardığına göre, Ekho Moskvy radyosuna konuşan Rus parlamentosunun üst kanadındaki uluslararası ilişkiler komitesine başkanlık eden Andrei Klimov, DW'nin yasaklanması kararı için "Almanya'nın düşmanca eylemlerine karşı alınan duyarlı bir önlemdir" dedi.

Rusya tarafından alınan DW'nin kapatılma kararı, Moskova ile Batılı başkentler arasında artan Ukrayna geriliminin tam ortasında geldi.