Bilim insanlarına göre kullanılabilir araziler yok olmak üzere

8 Şubat 2022, 13:39 +03

Bern Üniversitesi'nden Dr. Ariane de Bremond, "Her şeyi bir arada yapmaya yetecek kadar arazi yok, bunu kabul etmeli ve daha iyi bir yol bulmalıyız. Bu da toplumun farklı sektörleri ve uluslararası birçok görüşme gerektiriyor" dedi.

"Proceedings of the Academy of Sciences" adlı bilimsel dergide görüşlerini dile getiren bilim insanları, insanlığın karşı karşıya bulunduğu varoluşsal sorunlar arasında arazi kullanımının önemine dikkat çekti.