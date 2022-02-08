Ukrayna Krizi - Macron: Putin gerilimi artırmama sözü verdi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in kendisine Ukrayna sınırındaki krizde gerilimi artırmama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Macron, Ukraynalı mevkidaşı Volodomyr Zelensky ile görüşmesinden önce "Daha fazla kötüleşme ya da gerilim olmayacağına dair güvence aldım" dedi.

Ancak Rusya, herhangi bir garanti söyleminin "doğru olmadığını" açıkladı.

Rusya Ukrayna'yı işgal edeceği suçlamalarını reddediyor, ancak sınırda 100 bin kişiden fazla askeri yığınak yaptı.

ABD'li yetkililer ise Moskova'nın topyekûn bir işgal için gereken gücün %70'ini topladığına inanıyor.

Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkeler arasındaki gerginlik, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sekiz yıl sonra yeniden arttı.

Mokova, Ukrayna yönetimini Minsk Anlaşmasını uygulamamakla suçluyor. Almanya ve Fransa'nın desteğiyle varılan anlaşma, 2014'ten bu yana 14 bin kişinin Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalarına son vermeyi amaçlıyordu.

Putin'den 'somut adımlar' istendi

Fransız lider, Moskova ve Ukrayna'yı ziyaret ettiği bir diplomatik tura çıktı. Macron, Moskova'da Putin ile yaptığı altı saat süren görüşmeden sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçti.

Zelensky ile bir ortak basın toplantısı düzenlenen Macron, Rusya ve Ukrayna arasındaki "müzakerelerin ilerlemesi için" bir şans olduğunu ve gerilimi azaltmak için "somut adımların" atıldığını görebildiğini söyledi.

Zelensky ise Putin'e gerilimi azaltmak adına ciddi adımlar atma çağrısında bulundu.

Ukrayna lideri "Sözlere çok güvenmiyorum. Her siyasetçinin somut adımlar atarak şeffaf olabileceğine inanıyorum" dedi.

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Putin de Pazartesi günkü açıklamasında, Macron'un tekliflerinin "ortak adımlar için temel oluşturabilecğini" ancak bunları konuşmanın "büyük ihtimalle hala çok erken olduğunu" belirtti.

Bir Fransız yetkili ise daha sonra gazetecilere, iki liderin Belarus'taki tatbikatın ardından Moskova'nın bu ülkedeki askerlerini çekmesi için uzlaştığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise anlaşma iddialarını yalanladı, ancak askerlerin bir noktada Rusya'ya dönmesinin beklendiğini vruguladı.

Macron diplomatik temasları kapsamında, Alman Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmek zere üzere Berlin'e geçti.