Rusya'da değerli bir sanat eserine tükenmez kalemle göz çizen bekçi hakkında soruşturma başlatıldı

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Kaynak, The Art Newspaper/Russia Fotoğraf altı yazısı, Bekçi tablodaki figürlerden ikisine tükenmez kalemle göz çizmekle suçlanıyor

Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki bir galeride Sovyet dönemine ait değerli bir eserin üzerindeki insan figürlerine tükenmez kalemle göz çizildiği fark edildi. Tahribattan, işe yeni başlayan bir güvenlik görevlisi sorumlu tutuluyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Ekaterinburg'daki Yeltsin Merkezi'nde sergiyi ziyaret eden iki kişi, ressam Anna Leporskaya'ya ait Üç Figür adlı tablodaki insan silüetlerinden ikisine tükenmez kalemle göz çizildiğini fark etti.

Rusya'nın dört bir yanındaki galerilerde sergilenen resimlerinin yanı sıra bina tasarımları ve sergileriyle de ünlü olan Sovyet dönemi avangard sanatçısı Anna Leporskaya'nın bu tablosunda, yüzleri olmayan üç soyut insan figürü canlandırılıyor.

Gözleri çizmekle suçlanan bekçi derhal işten atıldı ve hakkında cezai soruşturma başlatıldı.

Yeltsin Merkezi'nin yöneticisi Aleksandır Drozdov, bekçinin özel bir güvenlik şirketi tarafından işe alındığını açıkladı.

Serginin küratörü Anna Reşetkina da Rus internet sitesi ura.ru'ya, bekçinin bu tahribatı işe başladığı ilk gün yaptığını söyledi.

Reşetkina "Bunu neden yaptığını hâlâ bilmiyoruz ama yöneticiler bunun bir tür akıl tutulması olduğunu düşünüyor" diye konuştu.

Kürator ayrıca tabloya gözlerin Yeltsin Merkezi'nin adıyla imal edilmiş tükenmezlerden biriyle yapıldığını ve izlerin boyanın bir kat altına kadar işlediğini de ekledi.

Soruşturma neden gecikti?

Aslında olay polise 20 Aralık günü bildirilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı önce tahribatın "önemsiz" olduğu kanaatine vararak cezai soruşturma başlatmaktan kaçındı.

Fakat daha sonra Kültür Bakanlığı bu kararla ilgili olarak başsavcılığa şikayet başvurusu yaptı ve polis, geçen hafta soruşturma başlattı.

Güvenlik görevlisi suçlu bulunursa hem para cezasına hem de üç aya kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yeltsin Merkezi'ne ödünç olarak verilmiş olan eser, tahribatın ortaya çıkmasından bir gün sonra, restore edilmek üzere, asıl ait olduğu Moskova'daki Tretyakov Devlet Galerisi'ne gönderildi.

Tablonun restore edilmesinin 250 bin rubleye (yaklaşık 3 bin 500 dolar) mal olacağı tahmin ediliyor.

Anna Leporskaya’nın 1932 ile 1934 yılları arasında yaptığı Üç Figür adlı tablosu 75 milyon rubleye (1 milyon 300 bin dolar) sigortalıydı.

Olaydan sonra Ekaterinburg'daki Yeltsin Merkezi, sergideki diğer eserleri koruyucu camların arkasına yerleştirdi.