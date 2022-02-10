BBC, İran'ı BM'ye şikayet etti: Farsça Servisi çalışanları ve aileleri hedef alınıyor

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BBC, Farsça Servisi'nde çalışan gazetecilere ve onların İran'daki ailelerine yönelik devam eden taciz ve yaptırımlar nedeniyle İran'a karşı Birleşmiş Milletler'e (BM) acil şikayette bulundu.

BBC'den yapılan açıklamada, İran'ın gazetecilere ve muhaliflere karşı yürüttüğü hukuk dışı ve sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirmesi nedeniyle artan güvenlik endişeleri üzerine acil şikayet başvurusu yapıldığı belirtildi.

Perşembe günü Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Üçüncü Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı'nda dile getirilen şikayet başvurusu, BBC Dünya Haberleri Kontrolörü ve Dünya Servisi Direktörü Liliane Landor ile BBC Farsça Servisi Editörü Rozita Lotfi tarafından yapıldı.

BBC açıklamasında, İran'ın on yıldan fazla bir süredir BBC Farsça Servisi'ne çalışan gazetecileri ve ailelerini hedef aldığı, gazetecilerin tutuklanma korkusuyla İran'a dönemediği, aile üyelerinin de seyahat yasağına, sorgulamalara ve keyfi gözaltılara maruz kaldığı belirtiliyor.

'Güvenlik riskinde endişe verici artış'

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin göreve başlamasından bu yana geçen dönem de dahil olmak üzere son bir yıl içinde meydana gelen olaylar hakkında BBC Farsça çalışanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edildiği belirtilen bulguların, taciz ve güvenlik riskinde endişe verici bir artışa işaret ettiği vurgulanıyor.

Bugün BM'ye sunulan şikayette şu bulgulara yer verildi:

İngiltere ve üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere sınır dışı tehditler bakımından BBC Farsça Servisi gazetecileri için artan güvenlik endişeleri;

İran'da aile üyelerine yönelik artan tacizler;

BBC Farsça Servisi gazetecileri ve onların geniş ailelerine karşı açık bir mali yaptırım olarak işlev gören mal varlıklarının dondurulması nedeniyle artan mali baskı;

BBC Farsça Servisi ve gazetecilerinin mesleki itibarını sarsmayı amaçlayan artan istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetleri;

Online saldırılarda ve özellikle kadın gazetecilere yönelik online şiddette artış;

BBC, BM uzmanlarından konunun İran'a iletilmesini ve BBC Farsça Servisi gazetecilerinin BM İnsan Hakları Konseyi'nde korunmasının gündeme getirilmesini talep etti.

BM'yi ve uluslararası toplumu, BBC Farsça Servisi'nden gazetecilere yönelik kabul edilemez muamelelerinden dolayı İran'ı kınamaya çağıran BBC Dünya Servisi Direktörü Liliane Landor şunları söyledi: