Covid önlemleri büyük ölçüde gevşiyor: Belçika'da gelecek haftadan itibaren gece hayatı ve etkinlik sektörü yeniden açılıyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

11 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Belçika hükümeti, Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla uzun süredir yürürlükte olan Covid-19 önlemlerinin büyük ölçüde yumuşatılmasına karar verdi.

Belçika'daki gece kulüpleri 18 Şubat'tan itibaren kapılarını yeniden açacak. Yiyecek içecek sektöründe de saat ve kişi sınırlaması sona erecek.

Başbakan Alexander De Croo başkanlığında Cuma günü toplanan danışma kurulu, gelecek haftadan itibaren Covid önlemlerini "kırmızı" koddan "turuncuya" indirme kararı aldı.

Bu, yürürlükteki önlemlerin büyük ölçüde yumuşatılması anlamına geliyor. 18 Şubat'tan itibaren, geçen sonbahardan bu yana kapalı olan diskotek ve gece kulüpleri, yeniden kapılarını açabilecek.

Diskotek ve gece kulübüne gidenler, maske takmak zorunda kalmayacak.

Restoran, kafe ve barlar için saat ve kişi sınırlaması sona erecek. Bu işletmeler, istedikleri saate kadar açık kalabilecek ve ayakta müşteri almalarına izin verilecek. Maske sadece çalışanlar için zorunlu olacak.

Konferans, konser ve partiler gibi izleyicilerin ayakta durabileceği etkinlere yeniden izin verilecek.

Kültür-sanat sektöründe yeterince havalandırmaya sahip salonlar tam kapasite ile çalışabilecek. Havlandırma değeri belli oranın altındaki salonların ise kapasitesinin yüzde 80'ine kadar seyirci almasına izin verilecek.

Diskotek ve gece kulübü müşterilerinin aksine tiyatro ve sinemalarda izleyicilerin maske ile oturması zorunlu olacak.

Açık hava etkinliklerinde sayı sınırlaması sona erecek. Kapalı alanlarda ise 200 kişiye kadar seyirciye izin verilecek.

Kapalı alanlarda 50, açık alanlarda 100 kişiden fazla olan etkinliklerde aşı, negatif test, iyileşme veya aşı bilgilerini içeren Covid sertifikası göstermek zorunlu olacak.

Önümüzdeki haftadan itibaren 6 - 12 yaş arasındaki çocuklar için okullarda, halka açık alanlarda veya toplu taşıma araçlarında yüz maskesi zorunluluğu da kaldırılacak.

Herkes işine dönebilecek. Dört gün evden çalışmak artık zorunlu olmaktan çıkacak.

Danışma kurulu, Mart ayında tekrar toplanarak neredeyse tamamen rahatlamayı simgeleyen "sarı" koda geçilip geçilmeyeceğine karar verecek.

Başbakan De Croo, bahar döneminin olumlu göründüğünü belirterek, "yeni normalle doğru büyük adımlar attıklarını" söyledi: