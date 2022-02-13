Ukrayna krizi: ABD Kiev Büyükelçiliği'ni tahliye ederken, Ukrayna sükûnet çağrısı yaptı

41 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kiev'de "Panik yok, hazırlık var" mesajıyla sivillere yönelik askeri eğitim yapılıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi tehdidinin "yakın" olduğunu ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltması için bunun haklı bir neden olduğunu söyledi.

Blinken'in açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, en büyük düşmanın "panik" olduğunu belirterek sükûnet çağrısı yapmasının ardından geldi.

10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı.

Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planlarını yalanlıyor.

Kremlin'in üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov, "histeri zirveye ulaştı" diyerek ABD'nin saldırı uyarılarını reddetti.

Biden - Putin görüşmesi

Bölgedeki gerilimi azaltmak için yürütülen diplomasi girişimleri Cumartesi günü de devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesinin ağır sonuçlara yol açacağı konusunda uyardı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurmaya yönelik Batı'nın son diplomatik çabalarını Nazi Almanyası'na uygulanan yatıştırma politikalarına benzetti.

Wallace, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte, Hitler'le yapılan ama İkinci Dünya Savaşı'nı engelleyemeyen Münih Anlaşması'na atıfta bulunarak "havada bir Münih kokusu var" dedi. (İngiltere, Fransa ve İtalya, Eylül 1938'de Hitler'le imzaladıkları anlaşma ile Almanya'nın Çekoslovakya'nın doğusundaki Südet bölgesini ilhak etmesine izin vermişlerdi.)

Wallace ayrıca saldırı olasılığının yüksek olduğunu ve "her an" gelebileceğini söyledi.

Kaynak, Getty Images

Büyükelçilikler boşaltılıyor

İngiltere, ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan derhal çıkmaya çağırdı.

ABD'nin Cumartesi günü Kiev'deki büyükelçilik personelinin çoğunu tahliye etmesinin ardından Kanada ve Avustralya da büyükelçiliğini boşaltmaya başladı.

Her üç ülke de operasyonlarını Polonya sınırına yakın Lviv şehrine kaydırdı. İngiltere Büyükelçisi ise Ukrayna başkentinde çekirdek bir ekiple kalacağını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurmaya yönelik Batı'nın son diplomatik çabalarını Nazi Almanyası'na uygulanan yatıştırma politikalarına benzetti.

Wallace, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte, Hitler'le yapılan ama İkinci Dünya Savaşı'nı engelleyemeyen Münih Anlaşması'na atıfta bulunarak "havada bir Münih kokusu var" dedi. (İngiltere, Fransa ve İtalya, Eylül 1938'de Hitler'le imzaladıkları anlaşma ile Almanya'nın Çekoslovakya'nın doğusundaki Südet bölgesini ilhak etmesine izin vermişlerdi.)

Wallace ayrıca saldırı olasılığının yüksek olduğunu ve "her an" gelebileceğini söyledi.

'Risk yüksek, tehdit yakın'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, askeri harekat riskinin "yeterince yüksek ve tehdidin yeterince yakın" olduğunu ve tahliyenin "yapılması gereken ihtiyatlı şey" olduğunu söyledi.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Şu anda halkın en büyük düşmanı panik" diyerek sakin olma çağrısında bulunmuştu.

Zelenski, Batılı güçlerin yaklaşmakta olan bir istilaya dair kesin bir kanıtı varsa, henüz bunu görmediğini söyledi.

BBC muhabiri Zhanna Bezpiatchuk, Kiev'de veya Ukrayna'nın diğer büyük şehirlerinde panik belirtisi olmadığını söyledi. Ancak Ukraynalıların Rusya'dan gelen tehdidi giderek daha ciddiye almaya başladıklarını ve kendi acil durum önlemlerini aldıklarını da sözlerine ekledi.

Başkent belediye başkanlığı, önlem olarak Kiev'in üç milyon sakini için acil tahliye planı hazırladı.

Beyaz Saray, bir işgalin her an gerçekleşebileceği ve havadan bombalama ile başlayabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'dan tatbikat

Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırına asker göndermeye devam ederken, gerginlik de giderek tırmanıyor.

Rusya, Karadeniz'de yıllardır en büyük deniz tatbikatlarını gerçekleştiriyor. Ukrayna ise Rusya'yı denize erişimini engellemekle suçluyor.

Kriz, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Kırım yarımadasını 2014'te ilhak etmesinin ardından başladı. Ukrayna ordusu o tarihten bu yana, Rusya sınırlarına yakın doğu bölgelerinde Rus yanlısı isyancılarla bir savaşa kilitlendi.

Kremlin, Rusya ile derin sosyal ve kültürel bağları olan eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Ukrayna'nın bir gün Batılı savunma ittifakı NATO'ya katılabileceğini kabul edemeyeceğini söylüyor ve bu ihtimalin dışlanmasını talep ediyor.