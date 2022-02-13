RTÜK, 'uluslararası haber sitelerine lisans kararı'na yönelik açıklama yaptı

45 dakika önce

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinin denetlenmesine yönelik kararına eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sektöre rehber olan RTÜK, iddiaların aksine haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır" denildi ve "İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur" ifadesi kullanıldı.

RTÜK geçen hafta, Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerinin lisans başvurusu yapmaları kararı almış, Üst Kurul'un gerekçeli kararı internet sitesinde yayımlanmasının ardından başvuru için 72 saatlik süre tanınacağı belirtilmişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Üst Kurul'un ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullanacağını, lisans başvurusunda bulunmayanların erişimlerinin engelleneceğini belirtmiş ve "Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin" diye yazmıştı.

Amerika'nın Sesi (VOA) sözcüsü Bridget Serchak da, Türkiye'de hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumsal temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini vurgulamıştı.

Deutsche Welle'den bir sözcü ise kendilerine konuyla ilgili henüz resmi bir bildirim yapılmadığını belirterek "Resmi bir bildirim geldiğinde bağlayıcı bir analiz yapabilir ve nasıl hareket edeceğimizi öngörebiliriz" demişti.

RTÜK açıklaması

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "habercilik yapılmasın, haberlere kota konulsun ya da haberler engellensin gibi bir tavrı asla sergilemediği" belirtilerek, "'aktif olarak görsel ve işitsel yayıncılık yapılan' yerli ve yabancı yüzlerce muadili gibi üç uluslararası internet haber sitesinin, yasa gereği, lisans almaları zorunluluğu" bulunduğu ve bu kuruluşlara uyarı yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, radyo, televizyon ve internet ortamından yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların RTÜK'ten yayın lisansı almak zorunda olduğuna ilişkin yasaya atıfta bulunularak, içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunsa bile, Türkçe ya da başka bir dilde Türkiye'ye yönelik yayın yapan, reklamlara yer veren yayın kuruluşlarının da bu kapsamda olduğu belirtildi.

RTÜK açıklamasında, ilgili yayın kuruluşlarının URL adreslerinde yapılan incelemede ana ekranlarında "Canlı" sekmesi ve "Video" sekmelerinin tespit edildiği, "Canlı" sekmesinden düzenli bir yayına geçilebildiği, "Video" sekmesinde ise çeşitli içeriklerin katalog şeklinde sıralandığı ifade edildi.

RTÜK'ün pek çok internet sitesine gerekli duyuruları yaparak "lisans müracaatı yapmalarının tavsiye edildiği" ve başvurular sonrası "herhangi bir sorun yaşanmadan gerekli izinlerin verildiği" belirtilerek, "İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur" denildi.

'Lütfen illegal habercilik yapmayın'

Açıklamanın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK Başkanlığına kalırsa 'RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden' yana! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin pazar pazar yine bizi güldürüyor! Sanırsın 2021 yılında iktidarı eleştiren kanallara 71, övene 0 cezayı Norveç RTÜK'ü verdi!" diye yazdı.