Steinmeier ikinci kez Almanya Cumhurbaşkanı seçildi: Putin'e 'Ukrayna'nın boynundaki ilmeği çöz' mesajı verdi

35 dakika önce

'Demokrasi konusunda tarafsız olamam'

Cumhurbaşkanlığı makamının partiler üstü konumuna vurgu yapan, Almanya'da yaşayan her bireye karşı sorumlu olduğunu söyleyen Steinmeier, "Ama, söz konusu olan demokrasi ise tarafsız olamam. Her kim demokrasi için mücadele ediyorsa, beni yanında bilsin. Her kim demokrasiye saldırıyorsa, beni karşısında bulur" dedi.