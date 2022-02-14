Rusya medyası Ukrayna krizini nasıl görüyor?

15 dakika önce

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Başta ABD olmak üzere Batılı güçler Ukrayna'da olası bir Rus saldırısının her an başlayabileceği mesajını veriyor.

Hikayenin Rusya tarafında ise gerilimin maksatlı bir şekilde tırmandırıldığı görüşü hakim.

İşgali ''Batı'nın bir hezeyanı'' olarak yansıtan Rus medyası Ukrayna gerilimi hakkında neler söylüyor?

ABD merkezli Politico yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğini yazdı.

Almanya merkezli haftalık Der Spiegel dergisi kaynakları işgal için aynı tarihi işaret ederken Amerikan haber ajansı Bloomberg konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde 15 Şubat'ı gösterdi.

Bloomberg 4 Şubat'ta yanlışlıkla yayımladığı 'Rusya Ukrayna'yı işgal etti' başlıklı haberi için: 'Çok sayıda farklı senaryo için başlıklar hazırlıyoruz' diyerek özür dilemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da geçen cuma yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna işgalinin Pekin'deki Kış Olimpiyatları bitmeden, yani 20 Şubat'tan önce başlayabileceğini açıkladı.

'Rusya tehdidini abartmak bir kazan-kazan taktiği'

Bu bilgileri aktaran Rusya'nın büyük medya gruplarından RBC'nin uzman görüşlerine yer veren 'Ukrayna çevresinde gerilimin tırmanmasının nedeni ne?' başlıklı haberinde alıntılanan Orta ve Doğu Avrupa Uzmanı Preobrazhensky, Rusya'nın tatbikatları devam ederken, "Batı'nın kelimelere ihtiyacı yok, dedikleri gibi, askeri hazırlıkları görüyorlar ve bunların ne zaman sona erebileceğini anlamıyorlar. Ve (Rusya'ya karşı) öyle bir güvensizlik var ki, hiç kimse Kremlin'in güvencelerine gerçekten inanmıyor" diyor.

RBC'nin haberinde alıntılanan Ekonomi Yüksek Okulu'nun Kapsamlı Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Vasily Kashin ise, "Muhtemelen bazı Batılı politikacılar için Rusya tehdidinin abartılması, onlara kazan-kazan gibi görünen kasıtlı taktikler. Bir savaş olmazsa (ki bence bu büyük olasılık), o zaman bu, yaptırım tehdidinin ve kontrollü yayılan bilgilerin Ukrayna'yı kurtardığı şeklinde bir zafer olarak ilan edilecek" diyor.

'Ukrayna çevresindeki durum neden tırmandırılıyor?' başlığıyla konuyu gören günlük gazete Izvestia'ya konuşan Ekonomi Yüksek Okulu Kapsamlı Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi direktörü Vasily Kashin de, "ABD tarafında artık köpürtülen bir 'Rus tehdidi' var" diyor ve ekliyor:

"Belki ileriye dönük olarak, Washington herhangi bir şey olmadığında bundan kendine pay çıkarmayı planlıyor. Önce yakın bir savaş teorisi ile ortaya çıktılar ve sonra sağlam duruşları sayesinde- yaptırımlar vb. - buna izin vermediklerini söylemek istiyorlar."

'İşgal histerisi'

İşgal tehdidine karşı ülkelerin diplomat ve vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrılarına geniş yer veren Rus medyasında gerilimin bu denli tırmanmasında Batı'nın "işgal histerisi" olduğu görüşü hakim.

Rusya'da yayın yapan günlük gazete Nezavisimaya Gazeta, "Rusya ve Ukrayna garip bir savaşın içindeler" başlıklı haberinde Rusya ve Ukrayna dışında herkesin Rus işgalini beklediğini paylaşıyor.

Ukraynalı yetkililerin de yakın bir işgal olasılığı hakkında konuşmak için acele etmedikleri de paylaşılıyor.

RBC'ye konuşan Moskova merkezli düşünce kuruluşu Valdai'ın program direktörü Ivan Timofeev, "Devlet başkanları dahil olmak üzere yabancı medyadaki ve siyasi camiadaki histeri seviyesi tabii ki aşırı görünüyor. Salı günü bir Rus saldırısı olacağına dair açıklamalar ve hayır, Salı değil, Çarşamba günü, kesin olarak biliyoruz - bunların hepsi aslında kafa karıştırıcı"diyor.

Haberde, "Timofeev'e göre Ukrayna sınırında bir kuvvet ve manevra gösterisi var, ancak bir kuvvet gösterisi diplomasi için normal bir fenomen. Aynı gösteriler Tayvan veya İran yakınlarında birkaç uçak gemisinden oluşan saldırı grubu topladığında Amerikalılar tarafından gerçekleştiriliyor. Timofeev'e göre Rusya, Avrupa-Atlantik güvenliği konusundaki önerilerini bir güç gösterisi yoluyla duyurmak istiyor ve bunu kısmen başardı" deniyor.

Benzer şekilde Rusya'da yayın yapan Rossiyskaya Gazeta bugün yayımlanan "Zelensky oyun dışı mı?" başlıklı haberinde Ukrayna liderinin bir Rus tehdidi yokmuş gibi davrandığını belirterek ülkedeki tek istikrar faktörü haline geldiğini söylüyor.

"Halk sakin"

Ukrayna'da Donbas bölgesindeki yerel halka görüşen Izvestia muhabirlerinin 'Sanal ve gerçeklik: Donbas sakinleri neden savaş olasılığına inanmıyor?' başlıklı haberinde, bölgenin oldukça sakin bir portresi çiziliyor.

Halkın yükselen gerilimi bir 'oyun' olarak nitelediği ve başkalarının kurallarıyla oynamamak için manipüle olunmaması ve bunlara kulak asılmaması gerektiği sözleri alıntılanıyor.

Donbas bölgesinden siyaset bilimci Ramil Zamdykhanov konuyla ilgili olarak, "Sanki hhemşerilerim ve ben konuştukları dünyadan farklı bir dünyada yaşıyoruz. Panik yapmıyoruz, kimse mağazalara koşmuyor, yiyecek satın almıyor ve ileride kullanmak üzere benzin bidonlarıyla dolu kasalar depolamıyor. Gündemdeki sosyal konular altı ay ve bir yıl öncesi ile aynı" diyor.

Haberde Ukrayna tarafından provokasyon amaçlı saldırıların yakın zamanda mümkün olduğu söyleniyor.

Edinilen istihbarata göre Ukrayna'nın kendi üretim tesislerine bir saldırı düzenleyip bunun için 'ayrılıkçıları' suçlamayı planladığı belirtiliyor.

'16 Şubat'tan itibaren radikal sert tepkiler mümkün'

Rusya ile görüşmelerin ikinci aşamasının sonlarına yaklaşılıyor. Bu hafta Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bölgeye yapacağı ziyaretle ilgili RBC'ye konuşan Orta ve Doğu Avrupa Uzmanı Ivan Preobrazhensky şöyle diyor:

"15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev'den Moskova'ya geliyor ve Ukrayna ile Batı'nın birlikte hazırladığı, daha doğrusu Batı'nın Ukrayna'ya ilişkin Kiev tarafından onaylanan önerilerini getiriyor.

"Kremlin'in Macron'un önerilerine tepkisinden ve Batı'nın Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedilen toplu mesajından Moskova'nın Scholz'un bu mesajından hoşlanmayacağı şimdiden belli. Bu, 16 Şubat'tan itibaren radikal sert tepkilerin mümkün olduğu anlamına geliyor."

Tarihler konusunda tam bir uzlaşı görünmese de, Rus medyası da önümüzdeki haftanın belirleyici olacağını savunuyor.

Siyasi ve ticari yorum sitesi Republic.ru'nun haberinde şu notlar yer alıyor:

"İnsan yapımı ikinci 'Karayip krizi' için geri sayım başladı. Sonuç bu hafta beklenmeli. 15 ve 16 Şubat tahminlerini bir kenara bırakırsak, 19 ve 20 Şubat oldukça kritik... Rusya'dan gelen belirsiz tehditler ve Batı'nın 'gerginliği azaltma' talepleri arasında en azından bazı ayrıntılar nihayet ortaya çıktı.