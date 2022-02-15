Rusya, Ukrayna sınırından bazı birliklerini çektiğini açıkladı

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Rusya haber ajansı Interfax'a göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü söyledi.

Ancak Interfax, ülke çapında geniş çaplı tatbikatların devam ettiğini de ekledi.

Rusya'nın açıklamasından önce BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, resmi açıklamalara rağmen Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin halen "çok muhtemel" olduğuna inandığını söylemişti.