Sağlıklı bebek uykusu nasıl olmalıdır? Mitler ve gerçekler

5 dakika önce

Yeterince uyuyor mu?

Goldsmiths University of London'da uyku konusunda uzmanlaşmış psikoloji profesörü ve "Nodding Off: The Science of Sleep" isimli kitabın yazarı olan Alice Gregory, "Yetişkinler uyku açısından nasıl farklılık gösteriyorsa, bebekler de öyledir" diyor.