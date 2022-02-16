Roblox'ta rastlanan cinsel içerik çocuklar açısından kaygı yaratıyor

James Clayton & Jasmin Dyer

BBC News

16 dakika önce

Fotoğraf altı yazısı, Bir Roblox oyunundan ekran görüntüsü

Uyarı: Bu haberde cinsel içerik ve görseller vardır

Üzerinde köpek tasmasından başka bir şey bulunmayan bir adam, bir barın yanında danseden striptizciler, cinsel ilişki mekanları ve Nazi üniforması içinde bir adam. Bunlar gerçek hayattan değil, bir çocuk oyunu platformundan.

Roblox, son zamanların en popüler oyun platformlarından.

Çocukların en çok tercih ettiği sitelerden biri.

Tam olarak kaç kişinin sitede oyun oynadığı bilinmiyor, ancak Roblox yetkilileri, 2020'de Bloomberg'e yaptıkları açıklamada yaşları 9 ile 12 arasında değişen Amerikalı çocukların üçte ikisinin bir oyun oynadığını bildirmişlerdi.

Roblox, kullanıcılara birlikte bir oyun yaratıp oynama imkanı sunuyor. Dijital dünyada gerçek zamanlı olarak başkalarıyla bir araya gelmenin bir yolu bu anlamda.

Oyuncular, platformda bulunan gereçleri kullanarak oyun üretebiliyor.

Daha geleneksel oyunların aksine içerik kullanıcılar tarafından üretiliyor. Çok başarılı bir iş modeli; ancak beraberinde bazı sorunlar da getiriyor.

Roblox'daki seks oyunları, platformda genellikle "condo" adıyla anılıyor.

Bunlar kullanıcıların oluşturdukları, içinde cinsellikten söz edilebilen, hatta avatar'ların sanal cinsel ilişkide bulundukları mekanlar.

Bu oyunlarda Roblox'un kuralları da rafa kaldırılıyor.

Genelde kısa sürüyor

Roblox sorunu kabul ediyor. Bir şirket sözcüsü BBC'ye "Çok küçük bir kullanıcı grubunun kasıtlı olarak kuralları ihlal ettiğini biliyoruz" dedi.

Condo oyunları genelde kısa, çoğu zaman da bir saatten az sürüyor.

Bu süre içinde tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması zor.

Roblox, sürekli olarak bu oyunları platformdan kaldırmaya çalışıyor.

Bunun için otomatik sistemler de kullanıyor.

Şirket, "Platforma yüklenen her görsel, video ve ses dosyası hem makinalar hem de elemanlarımız tarafından güvenlik taramasından geçiriliyor" diyor.

Yine de bazı içerikler taramadan kaçabiliyor.

Internette çocukların güvenliği konusunda çalışmalarda bulunan ConnectSafely kuruluşunun başkanı Larry Magid, " Kedi-fare oyunu gibi" diyor, "Sistemi oyuna getirmek için akla hayale gelmeyen şeyler yapanlar var."

Condo'lar platformda doğrudan insanın karşısına çıkan oyunlar değil.

Bulmak için özel olarak aramak gerekiyor.

Ancak Magid yine de bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Roblox, çocuklar arasında çok popüler bir platform ve 13 yaşın altında çocukların kullanımına izin veriyor, bu nedenle kullanıcılarını koruma sorumluluğu var" diyor.

Kaygı uyandıran mesajlaşmalar

En çok kaygı uyandıran konulardan biri, platformda çocuklarla yetişkinlerin etkileşimde bulunma potansiyeli. Oyunda kullanıcıların birbiriyle veya oyun oynayan diğer herkesle sohbet edebilecekleri bir 'anında mesaj' özelliği var.

Condo'lardaki sohbetlerde yazılanlar ise, çocuk oyunları bir yana, yetişkinlere yönelik bir haber sitesinde bile kullanılamayacak nitelikte.

Roblox, BBC'ye çocukların kimlerle mesajlaşabileceği ve hangi oyunlara erişebileceğini kısıtlayan "Ebeveyn Kontrolü" araçları geliştirdiklerini bildirdi.

Ancak bunun için anne-babaların bu tür mekanizmaları bilecek kadar teknolojiden anlamaları gerekiyor.

Roblox'un BBC'ye özellikle vurgulamaya çalıştığı konu ise platform üzerinde condo'ları bulmanın zor olması. Ancak BBC diğer oyunlarda da uygunsuz cinsel içerikli ifadeler buldu.

"Utangaçlık duygusu ortadan kalkıyor"

Internet üzerindeki davranışları inceleyen psikolog Dr. Liraz Margalit, Facebook'un sahibi olan Meta şirketi tarafından geliştirilen metaverse'de de insanların diğer internet platformlarında olduğu gibi farklı davrandıklarını söylüyor.

Dr. Margalit, "Kimliğiniz belli olmadığı için, utangaçlık duygusu ortadan kalkıyor" diyor.

Meta şirketi geçen hafta sanal gerçeklik oyunu "Horizon Venues"e yeni bir sınırlama özelliği ekledi.

Oyun, kullanıcıların farklı sanal mekanlarda bir araya gelerek, avatar'ları ile maç seyredebildikleri, konser izledikleri veya spora gittikleri bir platform sunuyor.

Ancak bir kadının platformda sanal cinsel saldırıya uğradığını öne sürmesi üzerine değişiklik yapıldı.

Roblox BBC'ye "Cinsel içerik ve davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz, kuralları ihlal edenlere karşı derhal işlem başlatıyoruz" dedi.

Şirket, BBC'nin platformda bulduklarını göstermesi üzerine de çocukları korumak için neler yaptıklarını anlatan bir blog yayınladı.