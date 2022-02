İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayanlar adalet için kampanya başlattı

bir saat önce

Kilise içindeki tacizlerle mücadele amaçlı dokuz dernek, İtalya'da bu konudaki sessizliğe atıfla kampanyaya "Büyük sessizliğin ötesi" adını verdi. Kampanya için "me too" hareketinden yola çıkılarak "Italy Church Too" sloganı benimsendi.