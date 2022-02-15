Londra Emniyet Teşkilatı: "Bazı polislerin ırkçı olduğunu kabul ediyoruz"

Sima Kotecha

BBC Newsnight programı

bir saat önce

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Londra Emniyet Teşkilatı'nda ırkçılık bir kez daha İngiltere gündeminde. İki siyah polis memurunun BBC'ye ırkçılığın arttığını anlatmasından sonra Londra Emniyet Müdür Yardımcısı da bir sorun olduğunu kabul etti.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Bas Javid bazı polislerin "ırkçı görüşleri olduğunu ve ırkçı olduklarını" söyledi ama, teşkilatın bir bütün olarak "ırkçı bir kurum" olarak tanımlanamayacağını kaydetti.

Bir siyah polis memuru BBC'ye üstünün kendisine ırkçı hakarette bulunduğunu, bir diğeri ise üst düzey polis amirlerinin siyahların Londra Emniyeti'nde görev alacak kadar zeki olmadıklarını söylediğini anlattı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid'in kardeşi olan Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Bas Javid, iki siyah polisin, teşkilatın ırkçılık konusundaki şikayetlerin gereğini yapamadığı, onun yerine mağdurlara baskı yapılması da dahil, iddialarını dinlemekten "büyük hayalkırıklığı" hissettiğini söyledi.

Javid, "Memurlar ya da personel size gelip bu iddiaları anlatmasından ötürü büyük bir hayalkırıklığı yaşadım. Ben insanların rahatça ortaya çıkıp bu tür şeyleri bildirdiği bir teşkilat olmamızı isterim ki etkin bir şekilde gereken adımları atabilelim" dedi.

Kadın düşmanlığı şikayetleri de var

Polis teşkilatı ile ilgili şikayetler ve kurumsal kültür, geçen hafta Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın "güvenini kaybettiğini" söylemesiyle Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'in istifaya mecbur bırakılması ile yeniden gündeme geldi.

Londra Belediye Başkanı Khan, poliste yapılması gereken kültür değişimini Dick'in gerçekleştirebileceğine artık güvenmediğini söylemişti.

Khan'ı kaygılandıran konular arasında geçen yıl Sarah Everard isimli genç bir kadının Londra'da, halen görevde olan bir polis memuru tarafından kaçırılması, tecavüze uğraması sonra da öldürülmesi ve geçen ay yayımlanan Charring Cross polis karakolunda görevli polislerin uygunsuz davranışlarıyla ilgili rapor var.

Bu soruşturmada 2016 ile 2018 yılları arasında polis memurlarının mesajlaşmalarının aşırı cinselleştirilmiş, kadınlar ve etnik azınlıklara, LGBT bireylere ve engellilere karşı ayrımcılık içeren metinler olduğu ortaya çıkmıştı.

Polisler bu yazışmaları şaka diyerek savunmuştu.

BBC'nin Newsnight adlı haber programına konuşan iki siyah polis memuru ırkçılık ve kadın düşmanlığının bitirilebilmesi için Londra Emniyet Müdürlüğü'nün üst düzey yönetiminde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Bu polislerden biri bazı üst düzey liderlerin ayrımcılık diye bir sorun olduğunu kabul bile etmediğini söylerken, diğer memur istifa eden Cressida Dick'in yerine getirilecek yeni liderin teşkilat dışından seçilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, İstifa eden Cressida Dick ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan

Yeni Emniyet Müdürü kim olacak?

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Bas Javid görevden istifa eden Cressida Dick'in yerine gelebilecek isimler arasında kendisini görmüyor.

Teşkilat içinde ırkçı görüşleri olan ve polislik görevini ırkçı yargılarla yürüten kişiler olduğunu kabul etmekle birlikte Londra Emniyet Müdürlüğü'nü ırkçı bir kurum olarak nitelemeyeceğini de kaydediyor.

Polis içindeki şikayet biriminin de başı olan Javid, "Eğer insanlar herhangi bir şekilde ırkçı ya da ayrımcı bulunursa, onları polis teşkilatından atmak için elimden gelen her şeyi yaparım" diyor.

Fakat BBC'ye konuşan memurlardan biri ırkçılığın teşkilat içinde arttığını, yeterince cezalandırılmadığı ve onun yerine mağdurlara baskı yapıldığını söylüyor.

Şikayette bulunduğunda kendisinin başka bir bölüme alındığını, şikayet edilen kişinin ise görevden alınmak bir yana çalıştığı bölümün dahi değiştirilmediğini anlatıyor.

'İnanilmaz derecede travmatik'

Memur, üstündeki kişinin kendisinden 'maymun' diye bahsettiğini, bunun "siyah bir kişiye karşı kullanılabilecek en büyük hakaretlerden biri" olduğunu söylüyor.

Aynı memur ayrıca konuşma biçiminden dolayı da mağdur edildiğini, iş arkadaşlarının kendisine torbacı ya da çete üyesi diye isimler taktıklarını anlatıyor.

Siyah bir kadın olan diğer bir üst düzey polis memuru ise Londra Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmanın, karşılaştıkları ayrımcılık nedeniyle, siyah memurlar için "inanılmaz derecede travmatik" bir şey olduğunu söylüyor.

Bu memur da beyaz olmayan memurların toplantılarda sıklıkla küçümsendiğini ve aşağılandığını anlatıyor.

Yeni memur almak amacıyla yapılan bir toplantıda üst düzey liderlerin, siyah ve Asyalıların Londra polisine katılmadığını çünkü yeterince zeki olmadıklarını söylediğini aktarıyor.

BBC'ye konuşan her iki polis de başkent polis teşkilatının, içindeki ırkçılık ve kadın düşmanlığını kabul etmedikçe değişemeyeceğini düşünüyor.

Biri, "En üst düzey yöneticilerden oluşan grup toptan değiştirilmedikçe hiçbir şey değişmez. Yöneticiler sorunun varlığını kabul etmiyor" diyor.

Kadın polis memuru ise yeni Londra Emniyet Müdürü'nün teşkilat dışından biri olması gerektiğini söylüyor.