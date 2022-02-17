HIV: İlk kez bir kadın virüsten tamamen kurtuldu

34 dakika önce

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ABD'de HİV pozitif bir kadın, lösemi tedavisi sırasında yaptırdığı yeni geliştirilen bir kan nakli yönteminin ardından bir kez daha HIV testi taptırdı; test negatif çıktı.

Hastanın dünyada HIV virüsünden tamamen kurtulan ilk kadın olduğuna inanılıyor.

Aids'e yol açan virüse doğal bağışıklık geliştirmiş bir kişiden kök hücre nakli yapılan lösemi hastası kadının, 14 aydır HIV testleri negatif çıkıyor.

Uzmanlar, bu nakil yönteminde göbek kordon kanının kullanıldığını, bunun da HIV'li birçok hasta için uygun bir tedavi yöntemi olmadığı konusunda uyarıyor.

Ancak yine de, Salı günü Denver şehrinde bir tıp konferansında anlatılan yöntemin, HIV virüsünün kalıcı tedavisi için ilk kez uygulandığı ve bundan sonrası atılacak adımlar için kritik bir gelişme olduğu belirtildi.

Uygulama, uzun zamandır kanser hastası kişilere yapılan kan naklinin HIV pozitif kişilere de uygulanıp uygulanamayacağı üzerine ABD'de yapılan çalışmanın bir parçası. HIV virüsüne karşı doğal bağışıklık geliştirmiş olan bir tür genetik mutasyona uğramış kan örneği seçilerek, hastaya o nakledildi. Bilim insanları, bu şekilde HIV pozitiflerin doğal direnç oluşturup virüsle savaşacağını düşünüyor.

Son yapılan çalışmada kadın hastaya verilen göbek kordon kanı, donörle alıcı arasında çok fazla ortak nokta olmadan da transfer edilebiliyor.

Uluslararası Aids Topluluğu'nun seçilmiş başkanı Sharon Lewin, bu tarz bir naklin her HIV hastasında kullanılamayabileceğini söylüyor.

Ancak yine de bunun önemli bir gelişme olduğunu ve "Bundan sonra gen tedavisinin daha da geliştirilerek HIV için uygulanabilecek bir strateji olduğunu, HIV'in iyileştirilebildiğini ortaya koyduğunu" belirtiyor.