Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğuna inanılıyor

10 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Yunan ve İtalyan gemiler yangına birlikte müdahale etti

Yunanistan ile İtalya arasında sefer yapan feribotta çıkan yangında, kayıp en az 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Euroferry Olympia isimli 183 metre uzunluğundaki gemide, yangın başladığı sırada 239 yolcu ile 51 mürettebat olduğu bildiriliyor.

Yunan Sahil Güvenliği, feribottan 278 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Kayıpların tam sayısı ise belirlenebilmiş değil.

Feribotta çok sayıda Türk şoför vardı

Yunanistan'ın Igoumenitsa limanından, İtalya'nın Brindisi limanına doğru ilerleyen feribottaki yangın, araç katında başladı.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan feribottaki Türk şoförlerden biri, gemide 26 Türk şoför bulunduğunu söyledi.

TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, yangının gemi hareket ettikten 2.5 saat sonra sabaha karşı 4 sıralarında başladığını ve filikalarla kurtarıldıklarını belirtti.

Kelçeoğlu, "15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık" dedi.

Bir Yunan şoför, birçok sürücünün araçlarının içinde uyku halinde iken alarm sireninin çaldığını söyledi.

Kaynak, Guardia di Finanza Fotoğraf altı yazısı, İtalyan gümrük görevlileri bu görüntüleri kaydetti

Feribotun garaj bölümünde mahsur kalan biri Bulgar vatandaşı TIR şoförü iki kişi ise, sonraki saatlerde Yunan itfaiye birimlerince (EMAK) kurtarılarak, helikopterle Korfu Adası'na sevk edildi.

65 yaşındaki Bulgar sürücünün solunum yetmezliği nedeniyle entübe edildiği kaydedildi.

Bulgar sürücü ile birlikte bir Türk şoförün daha kayıp olduğu, doğrulanmayan bir haber olarak ifade ediliyordu.

Korfu Adası'ndaki sağlık yetkilileri, kurtarılan diğer kişilerin durumlarının hayati tehlike yaratmadığını duyurdu.

32 otomobil ve 153 ağır vasıta araç taşıyan feribotun 3. garaj katında çıkan yangının nedenleri araştırılıyor.

Kayıp oldukları değerlendirilen kişiler için ise Yunan yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gemide hangi ülke vatandaşları bulunuyor?

Yetkilerin, gemiyi terk etme emri verildikten sonra kaç kişinin feribottan tahliye edildiğini araştırdığı açıklandı.

Feribotun sahibi olan Grimaldi Lines şirketi, 8 yolcunun kayıp olduğunu duyurdu.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kurtarılan bir yolcu

Şirket, toplam 153 aracın feribotta bulunduğunu kaydetti.

Cuma gece saatlerinde de feribottaki yangın devam ediyordu.

Feribotta Yunan ve İtalyan mürettebatın yanı sıra aynı ülkelerden yolcular ile Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Türkiye gibi ülkelerden de şoförler bulunuyordu.