Screaming Trees grubunun vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında öldü

bir saat önce

Rock grupları Screaming Trees ve Queens of the Stone Age ile tanınan, müzisyen Mark Lanegan 57 yaşında hayatını kaybetti.

2000 yılında Queens of the Stone Age'in Rated R albümünde yer alan sanatçı, Songs for the Deaf, Lullabies to Paralyze ve Era Vulgaris albümlerinde de şarkı söyledi.