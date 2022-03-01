Rusya’nın Ukrayna’yı işgali: Siber savaş değil ‘siber kaos’

Joe Tidy

Siber Güvenlik Muhabiri

1 Mart 2022, 08:32 +03

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna'daki savaşla birlikte siber saldırılarda eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandı

Rusya'nın Ukrayna işgaline paralel olarak bir siber savaş başlatacağına yönelik tahminler henüz gerçekleşmedi.

Bugüne kadar büyük bir yıkıma yol açan, hayati tehlike oluşturan veya savaşın seyrini değiştiren bir siber saldırı yaşanmadı.

Fakat sanal dünyaya kaos hakim.

Ukrayna bilinmeyen kaynaklardan çok sayıda küçük çaplı siber saldırıyla karşı karşıya.

Siber güvenlik şirketi Checkpoint, Ukrayna hükümeti ve ordusuna yönelik saldırı girişimlerinde yüzde 196'lık bir artış yaşandığını söylüyor.

Edindiğim bilgilere göre Ukrayna'nın siber savunması şimdilik iyi bir sınav çıkarıyor ve bazı sitelerin kısa süre hizmet verememesi dışında büyük çaplı ve başarılı bir saldırı gerçekleşmedi.

Bu saldırıların nereden geldiğini bilmiyoruz fakat Batılı istihbarat örgütleri, bunların arkasında Rusya'nın askeri hackerlarının olduğunu düşünüyor.

Ukraynalı yetkililer Belarus devletine bağlı hackerları da oltalama (phishing) ve benzeri saldırılarla suçluyor.

Bunun yanı sıra ülkelerine yardım etmek için, yetkililerden bağımsız olarak faaliyet yürüten Rus hackerların da olduğunu biliyoruz.

Ukrayna'nın işgalinden bu yana en çok dikkat çeken ve en fazla soruna yol açan saldırılara ise Rusya maruz kaldı.

Anonymous sancağı altında toplanan büyük hacker ekipleri sosyal medyada epey ses getirdi.

Anonymous, Rus haber sitelerini Ukrayna'ya destek mesajlarıyla doldurduğunu ve bir Rus televizyonunun yayınına müdahale ettiklerini açıkladı.

Fakat bu tür düşük profilli saldırıları kimin yaptığını doğrulamak zor. Anonymous adı altında ilgi çekmeye çalışan başka hackerların da olduğu bir gerçek.

Öte yandan Ukrayna hükümeti de eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Rus hedeflerini hacklemek için bir hacker grubu oluşturdu.

Telegram'da IT Army of Ukraine (Ukrayna'nın Bilişim Teknolojileri Ordusu) adlı kanala 230 bin kişi katıldı ve Ukraynalı yetkililer bu kanalda saldırılmasını istedikleri Rus hedeflerini paylaşmaya başladı.