Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Zelenskiy, Moskova'yı Harkov'da sivilleri öldürerek savaş suçu işlemekle suçladı

1 Mart 2022, 13:06 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Harkov yakınlarında bir okul

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'da onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bombardıman nedeniyle Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Zelenskiy, kentte sivillerin bilinçli olarak hedef alındığına dair tanıklıklar olduğunu söyledi.

Gece geç saatlerde halka seslenen Zelenskiy, Batılı ülkelere, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etmesi çağrısında bulundu.

İnsan hakları grupları da Rus işgalinde savaş suçları işleniyor olabileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatılacağını açıkladı.

UCM Başsavcısı Karim Khan, Ukrayna'da savaş suçu ya da insanlığa karşı suçlar işlendiğine dair makul şüphenin oluştuğunu söyledi.

Belarus sınırında dün yapılan ateşkes görüşmelerine rağmen işgalin altıncı gününde savaş şiddetlendi.

Görüşmelerden sonuç alınmasına fazla ihtimal verilmiyordu fakat bir Ukraynalı yetkili, ikinci tur müzakerelerden önce istişareler için heyetlerin başkentlere döneceğini söyledi.

Rusya da görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşan tarafların önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

Harkov'da onlarca kişi öldü

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da onlarca kişi ölürken, başkent Kiev'de yeniden hava saldırısı sirenleri duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Harkov'a yoğun roket saldırısı olduğu görülüyor.

Bazı askeri uzmanlar, saldırılarda Rusya'nın birçok ülke tarafından yasaklanan misket bombaları kullanıldığını söylüyor.

Kuzeydeki Çernihiv kentinin de yoğun top ateşi altında olduğu haberleri geliyor.

Sosyal medyada, üzerinde dumanlar yükselen bir alışveriş merkezinin görüntüleri paylaşıldı.

Oksana Buryak adlı bir öğretmen BBC'ye Çernihiv'de durumun korku filmdeki sahnelere benzediğini söyledi, "Çok üzülüyoruz, ne olup bittiğini anlamıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın yaptırımları sonrası rublenin değer kaybını durdurmak için yurt dışına döviz cinsinden para çıkışını yasakladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında BM Genel Sekreteri António Guterres çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Diğer gelişmelerden bazıları ise şöyle:

Kanada, Rusya'dan petrol ihracatını yasakladı.

BM savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının yarım milyonu aştığını açıkladı.

Kremlin, Rusya lideri Putin'in nükleer güçlerini alarma geçirme kararını İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın açıklamaları nedeniyle aldığını duyurdu.

Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Putin'in görüşmede 'Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarına yanıt verilmesini istediği' belirtildi.

FIFA ve UEFA Rus futbol takımları ve Rus milli takımlarının tüm turnuvalardan men edildiğini duyurdu.

Kaynak, Maxar Fotoğraf altı yazısı, Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor.

Yeni uydu görüntüleri yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda dev bir Rus konvoyunun Kiev'e doğru ilerlediğini gösteriyor.

Pazartesi öğle saatlerinde çekilen fotoğraflarda yüzlerce tank, zırhlı araç ve toptan oluşan konvoyun, başkent Kiev'in 27 kilometre kuzeyindeki Antonov havalimanı yakınlarına kadar geldiği görülüyor.

Saldırıların yoğunlaşması nedeniyle Kiev'de halk dün gece yeniden sığınaklara indi.

Güneyde ise Rus güçler, Kırım yakınlarındaki stratejik Mariupol limanını ele geçirmeye çalışıyor.

Ukrayna, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu Zaporizhzhia'nın Rusya'nın eline geçtiği haberlerini yalanladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirskiy, BBC'ye ülke genelinde "durumun ciddi ama stabil" olduğunu söyledi.

Kaynak, EPA

Monastirskiy, "Düşman her gün yeni birlikler gönderiyor. Ama kahraman silahlı kuvvetlerimiz Kiev'e gelen her şeyi imha ediyor" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Ukrayna'da milyonlarca sivilin metro istasyonları ve derme çatma sığınaklarda toplandığını söyledi.