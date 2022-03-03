Binance: Birçok Rus savaşı desteklemiyor, kripto para platformlarına erişimlerini yasaklamayacağız

42 dakika önce

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in kurucusu ve yöneticisi Changpeng Zhao, Rus halkının platforma erişimini yasaklamayacaklarını açıkladı.

BBC'ye konuşan Zhao "Pek çok Rus savaşı desteklemiyor" dedi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, büyük kripto para borsalarının Rus kullanıcıları yasaklamasını talep etmişti.

BBC'ye konuşan düşünce kuruluşu Royal United Services Institute altında faaliyet gösteren Finansal Suç ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nden Tom Keatinge ise bu borsalara hizmet veren bankaların durumu yakından takip edeceğini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara aykırı adımlar atılması durumunda borsaların bankalara erişiminin kesilebileceğini söyledi.

Keatinge, Ukrayna savaşının ilk "kripto savaşı" olarak tarihe geçme ihtimalinin bulunduğunu da ekledi.

İşgalin başlamasından bu yana Bitcoin'in değeri yüzde 13 arttı.

Rus oligarkların yaptırımlara hedef olmamak için kripto para kullanabileceği belirtiliyor.

Financial Times, işgalin başından bu yana Rus rublesi ile Bitcoin ve benzeri kripto para birimi alım-satımının iki kat artarak günlük 60 milyon dolara ulaştığını aktarıyor.

İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesi, Bitcoin için "Putin'in yaptırımları boşa çıkarmak için kullanacağı süper silahı" ifadelerini kullandı.

Zhao ise bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Biz hiçbir halka karşı değiliz.

"Rus siyasetçiler ile sıradan Rus vatandaşlarını aynı şekilde değerlendiremeyiz.

"Pek çok Rus savaşa karşı çıkıyor.

"Biz endüstriyi kontrol etmiyoruz. Ben kendi yaptırım listemi yayınlarsam, siz kendi yaptırım listenizi yayınlarsanız ne olur? Kimse bunu umursamaz.

"Sadece kullanıcıların daha küçük platformlara yönelmesine yol açarsınız."

Binance daha önce de BBC'ye verdiği bilgide kripto para birimlerinin dünya çapında pek çok kişi için büyük finansal özgürlük sağladığını, masum kullanıcıların hesaplarını tek taraflı olarak kapatmayacaklarını, böylesi bir adımın kripto para birimlerinin varoluş nedenine tezat olacağını söylemişti.

Zhao da Rusya'ya karşı uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kişileri yakından takip ettiklerini, fakat bu kişiler dışında kalanlara bir yasak getirmeyeceklerini belirtti.

Vice News'in araştırmasına göre diğer kripto para borsaları da benzer gerekçelerle tüm Rus hesaplarını dondurma fikrine karşı çıkıyor.