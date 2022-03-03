Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 54,4'e yükseldi, ENAG 'Yıllık enflasyon yüzde 123,80' diyor

3 Mart 2022, 10:19 +03 Güncelleme 23 dakika önce

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre geçen ay enflasyon aylık 4,81 artarken, yıllık bazda ise 54,44'e yükseldi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise Şubat'ta aylık yüzde 7,22 artarken, yıllık olarak yüzde 105,01'e çıktı.

Tüketici enflasyonu tarafında en çok artış %75,75 ile ulaşım, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarında oldu.

Kaynak, BBC

Reuters haber ajansının anketinde gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi nedeniyle tüketici enflasyonunun %53'e yakın bir oranda yükselmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre ise Şubat enflasyonunun yıllık bazda %52,85 olacağı tahmin ediliyordu.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 123,80

Öte yandan, ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) son 12 aylık enflasyonu yüzde 123,80 olarak açıkladı. Bu oran günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı.