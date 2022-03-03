Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev'e yönelen dev Rus konvoyunun durduğu bildiriliyor, Ukrayna lideri Zelenskiy 'Rusya yıkımın bedelini ödeyecek' dedi

52 dakika önce

Kaynak, Reuters

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde yol açtığı yıkımın bedelini ödeyeceğini söyledi. Zelenskiy, "Rusya'ya mali bedel ödetme" sözü verdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelen 65 kilometrelik Rus askeri konvoyu ise henüz şehre girmedi. Bölgeden gelen haberler, konvoyun neredeyse ilerlemediğini gösteriyor.

Volodimir Zelenskiy bugün yayımladığı son videoda, Rusya'nın gelecekte Ukrayna'ya tazminat ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'da tahrip olan her ev ve sokağın yeniden inşa edileceğini belirtti.

Kaynak, Reuters

Rus ordusu Ukrayna'nın güneyindeki stratejik önemi yüksek liman kenti Mariupol'u bombalamayı sürdürüyor.

Ukraya yetkilileri, Rusya'yı, sivillerin kullandığı altyapıyı hedef almakla suçluyor.

Rus birliklerinin kuşattığı Mariupol'da gıda, elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor.

Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov ile ülkenin kuzeydoğusundaki Çernihiv ve Sumi kentlerinde de çatışmalar sürüyor.

İşgal ve savaşta kaç Rus askerinin öldüğü ve yaralandığı konusunda ise farklı açıklamalar yapılıyor.

Ukrayna'ya göre ölen ya da yaralanan Rus askerlerinin sayısı 9 bin. Rusya'ya göre ise bu sayı 2 bin.

Tarafların açıkladığı rakamlar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

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65 kilometrelik Rus konvoyu neden Kiev'e girmedi?

Öte yandan, Rusya'nın 65 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyunun Kiev'in kuzeybatısında görünmesinin üzerinden 48 saatten fazla süre geçti.

Konvoyun ilerlemediği bildiriliyor. Bunda yerel halkın direnişi ve yoldaki sıkışıklığın yanı sıra bazı taktik kararlar da rol oynuyor olabilir.

BBC Newsnight programında yapılan değerlendirmeye göre Rusya, şehirlere kara birliklerini sokmaktan çok bombardıman yoluyla Ukrayna halkını pes ettirmeyi amaçlıyor.

Örneğin Kiev'in kuzeydoğusunda, ellerinde el bombaları ile Konotop'a giren iki Rus subayı, kent halkına ültimatom verdi. Subaylar, Konotoplulardan teslim olmalarını istedi aksi takdirde bombardırmana katlanacakları uyarısında bulundu.

Askeri uzmanlar, Rusya'nın daha önce Çeçenistan'ın Grozni şehrinde ve Suriye'nin en büyük kenti Halep'te olduğu gibi, şehir savaşı yerine havadan bombalama taktiğini tercih ettiğini değerlendiriyor.