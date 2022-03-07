Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Finlandiya'da NATO üyeliğine desteği artırdı

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Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali komşu ülkeleri kaygılandırıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Baltık ülkelerinden Moldova'ya komşularının çoğunu tedirgin etti.

1939'da Stalin'in orduları tarafından işgal edildiğinde Rusya'ya ağır kayıplar verdiren ve tarihsel olarak tarafsız bir ülke olan Finlandiya, teoride güvenli bir ülke. Ülkenin NATO'ya üyeliği hiçbir zaman çok destek bulmadı.

Fakat Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, işgalin ilk günlerinde Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmanın ağır askeri sonuçları olacağı konusunda açıkça uyarması bu ülkelerde şok dalgası yarattı.

O tarihten sonra Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını açıkça ihlal etti.

Şimdi bu ülkelerde insanlar, eğer tarafsız olmak Rusya'ya karşı güvence sağlamıyorsa NATO'ya katılmanın bir çözüm olabileceğini düşünüyor.

Uzmanlara göre bu, önemli bir tavır değişikliğine işaret ediyor.

Özellikle Rusya'yla ilişkilerin oldukça iyi olduğunun düşünüldüğü Finlandiya açısından.

Ama Ukrayna'nın işgali her şeyi değiştirdi. Finlandiya, Rusya'yla 1.300 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden birkaç gün önce Aleksi Salonen ve Sampo Muhonen, Helsinki'deki evlerinde bilgisayar oyunu oynuyordu. Oyuna ara verdikleri sırada Rusya'dan kaynaklanan tehdidi konuşuyorlardı ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle daha güvencede olacağını düşündüler.

İnternette bu fikirlerini üç arkadaşa açtılar. Ve beşi, Finlandiya parlamentosuna sunulmak üzere bir imza kampanyası açmaya karar verdi.

70 bin imza

Herhangi bir önerinin bu yolla Finlandiya parlamentosunda görüşülebilmesi için en az 50 bin imza gerekiyor. Kampanyada 10 gün içinde 70 bin imzaya ulaşıldı.

Şimdi hükümet bu öneriyi değerlendirmek zorunda.

BBC Dünya Haberleri Editörü John Simpson'ın sorularını yanıtlayan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, çok zor bir durumla karşı karşıya olduklarını ve NATO üyeliğinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Simpson'a göre Finlandiya hükümeti kararını vermeden önce Ukrayna'da neler olduğunu görmek istiyor. Rusya, Ukrayna'ya odaklanmışken muhtemelen başka bir ülkeyi işgal etmeyecek.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü.

Rusya 1939'da Finlandiya'yı işgal etmişti.

Stalin, generallerinin verdiği güvenceyle ordusunu Finlandiya'ya yollamış, Finlandiyalılar bu dev orduya karşı gerilla savaşı yürütmüştü. Rusya ordusu bu işgale (Kış Savaşı) bir yıl kadar önce birçok üst düzey askeri yetkilinin vatana ihanet suçlamasıyla ordudan atılıp idam edilmesinin yol açtığı moral bozukluğuyla girmişti.

Kış savaşı aylarca sürdü.

Müzakereler sonunda iki ülke anlaştı; Rusya, Finlandiya'dan bir miktar toprak aldı ama Finlandiya bağımsızığını korudu.

Uzmanlara göre Ukrayna'nın NATO'ya katılması uzak bir ihtimaldi.