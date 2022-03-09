İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor, İstanbul Valiliği hangi önlemleri açıkladı?

11 dakika önce

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mart'tan itibaren İstanbul için kuvvetli ve yoğun kar uyarısı yayımladı. İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.

Valilik açıklamasında sıralanan tüm önlemler şu şekilde:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul'da yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Meteroloji tarafından yapılan uyarıda yarından itibaren İstanbul il genelinde kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında kuvvetli soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışında kar kalındığı 10 ila 20 cm'yi bulabiliyor.

Meteroloji 11 Marta geceyarısına kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir." dendi.