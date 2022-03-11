Twitter, Rusya Büyükelçiliği’nin bombalanan çocuk hastanesiyle ilgili paylaşımlarını kaldırdı

45 dakika önce

Kaynak, Reuters

Sosyal medya platformu Twitter, İngiltere'deki Rusya Büyükelçiliği'nin Ukrayna'da bombalanan Mariupol çocuk hastanesi ve doğumevi ile ilgili iddialar ortaya atan iki paylaşımını kaldırdı.

Rus Büyükelçilik, hastane saldırısıyla ilgili haber ve fotoğrafların aslında düzmece olduğunu öne süren paylaşımlarda bulunmuştu.

Hastanenin saldırı sırasında kullanımda olmadığı, olay yerinden paylaşılan fotoğraflardaki yaralı kadınların da aslında oyuncu oldukları iddia edilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan Twitter'dan bir sözcü, "şiddet olaylarını inkar eden" paylaşımlarla ilgili platformun kurallarını çiğnediğini söyleyerek paylaşımları kaldırdıklarını doğruladı.

Ajans daha sonra sosyal medya platformu Facebook'un da bu paylaşımları kaldırdığını bildirdi.

Kaynak, Reuters

Hastanenin kullanımda olmadığı iddiası

Rusya'nın Çarşamba günü Mariupol'deki çocuk hastanesi ve doğumevine düzenlediği hava saldırısında biri çocuk üç kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelemişti.

Saldırıyı reddetmeyen Moskova ise Ukraynalı "milliyetçi taburların" hastaneyi kamuflaj olarak kullandığını öne sürmüştü.

BBC'nin dezenformasyon ekibi ise hastanenin kullanımda olmadığı iddiaları ile çelişen kanıtlar da elde etti.

BBC Kuzey Amerika muhabirleri James Clayton ve Shayan Sardarizadeh'in haberine göre, hastanenin bir hafta önce Facebook hesabından paylaştığı mesajda, hastaları tedavi etmeye devam edebilmek için yakıta ihtiyaç duydukları ifade ediliyor.

Associated Press haber ajansı ve İngiliz haber televizyonu Sky News da geçen hafta geçtiği haberlerde hastanenin saldırıya uğrayan sivilleri tedavi ettiğini, doğumhanenin de bodrum katına taşındığını bildirmişti.

AFP haber ajansına konuşan yerel yetkililer, hastanenin kısa bir süre önce yenilemeden geçtiğini söylemişti.

Yaralı hamile kadın fotoğrafı 'sahte' iddiası

Sosyal medyada infial yaratan, olay yerindeki yaralı bir hamile kadına ait fotoğrafın aslında sahte olduğu, fotoğraftaki kadının da bir moda bloggerı olduğu da Rusya'nın iddiaları arasında.

Kaynak, TWITTER Fotoğraf altı yazısı, Twitter'ın sildiği İngiltere'nin Rusya Büyükelçiliği'ne ait paylaşımda, "Hayır, bu kesinlikle hamile güzellik bloggerı Marianna Podgurskaya. Aslında iki ayrı fotoğrafta hamile kadın rolüne büründü. Bu ilk fotoğraflar da aslında ünlü propagandacı fotoğrafçı Evgeniy Maloletka tarafından çekildi, görgü tanıkları ya da yardım gönüllüleri tarafından değil" ifadeleri yer aldı.

BBC'nin araştırmasına göre bu iddia da temelsiz.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar karşılaştırıldığında, Rusya'nın iddialarına konu olan hamile kadın ile güzellik bloggerının farklı kadınlar olduğu görülüyor.

Paylaşımlarda yer verilen güzellik bloggerının Instagram hesabı da trollerin ve komplo teorileri ortaya atan hesapların saldırısı altında.

Mariupol, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında altında.

Kentin belediye başkanı, bölgede şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Mariupol ve saldırı altındaki diğer bazı Ukrayna kentleri için, güvenli tahliye koridorları oluşturulmaya çalışılıyor.