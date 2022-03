Rus askeri konvoyu Kiev yakınlarında konuşlandı

38 dakika önce

Güvenli bölge kalmadı

Fakat her şeye rağmen burası hala biraz güvenli bir bölge gibiydi. Daha önce Rus saldırısı altındaki diğer kentlerden kaçanlar buraya geliyordu.

Biyolojik silah tartışmaları

Savunma Birlikleri oluşturuldu

Klitchko, "Her sokak, her bina, her kontrol noktası saldırıya hazırlandı" dedi.