Ukrayna'nın işgali: Rusların Z işareti ne anlama geliyor?

bir saat önce

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte bugünlerde dikkat çeken bir harf var: Z.

Dereceye giren Rus jimnastikçi podyuma çıktığında mayosunda bu harf vardı.

Jimnastikçiye soruşturma açılınca Z harfi de iyice merak konusu oldu.

Aslında bu sembol, Rus askeri araçları üzerlerine boyanmış beyaz Z işaretlerine dayanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve orduyu destekleyenler Z harfinin etrafında toplanıyor, savaş karşıtları ise Z'yi "yeni gamalı haça" benzetip eleştiriyor.

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Peki sosyal medyada ne olduğuna dair birçok tahmin yürütülen, Rusların kullandığı Kiril alfabesinde bile bulunmayan Z sembolü aslında ne anlama geliyor?