İnsanlığı Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren 'nükleer hatalar'

bir saat önce

Yeltsin için bir ilk

Geri dönüş yok

Erken uyarı sistemleri

Söz geçirilemeyen teknoloji

Alkol, ilaç ve duygusal gidiş gelişler

Perry, nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapan Ploughshares Fund adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Tom Collina'yla birlikte kaleme aldığı "The Button: The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump - Düğme: Yeni Nükleer Silahlanma Yarışı ve Truman'dan Trump'a Başkanlık Yetkisi" kitapta bu konulara değiniyor.