Ukrayna savaşı: Rusya'nın Melitopol belediye başkanını 'kaçırması' kentte protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte bugünlerde dikkat çeken bir harf var: Z. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve orduyu destekleyenler Z harfinin etrafında toplanıyor, savaş karşıtları ise Z'yi "yeni gamalı haça" benzetip eleştiriyor. Peki sosyal medyada ne olduğuna dair birçok tahmin yürütülen, Rusların kullandığı Kiril alfabesinde bile bulunmayan Z sembolü aslında ne anlama geliyor?

11 Mart 2022