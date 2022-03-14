William Hurt hayatını kaybetti: 80'lerin dramlarından Marvel'e uzanan bir kariyer

37 dakika önce

Ünlü oyuncu 2013 yılında The Telegraph gazetesine verdiği röportajında ünle ilgili sorunlu bir durumunun olduğunu kabul ederek, "Bu hem bir ayrıcalık hem de sorumluluk, ancak sorumluluk tarafını çoğu zaman iyi taşıyamadığımı utanarak kabul ediyorum. Geri dönüp baktığımda bazı durumlardaki davranışlarım yüzünden kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı görüyorum" demişti.