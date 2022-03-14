Rusya, Ukraynalı iki belediye başkanını kaçırmakla suçlanıyor

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Kaynak, Dmytro Kuleba Fotoğraf altı yazısı, Kaçırıldığı öne sürülen Yevhen Matveyev

Ukrayna Dışişleri Bakanı, güneydeki Dniprorudne kenti belediye başkanının kaçırıldığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Dniprorudne kentinin belediye başkanını kaçırdığını söyledi.

Dniprorudne yerel yönetiminin başında olan Yevhen Matveyev, Rus birlikleri tarafından kaçırıldığı iddia edilen ikinci Ukraynalı belediye başkanı oldu.

Cuma günü de Melitopol kenti belediye başkanının kaçırıldığı duyurulmuştu.

Kuleba, Matveyev'i "Rus savaş suçlularının" kaçırdığını söyledi.

Kuleba, "Yerli halktan destek alamayan işgalciler teröre yöneliyor. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları Rusya'nın Ukrayna'ya ve demokrasiye yönelik terörünü durdurmaya çağırıyorum" dedi.

Pazar günü Rusya, Melitopol'e yeni bir belediye başkanı atamıştı.

Melitopol'e yeni belediye başkanı olarak atanan Galina Danilchenko, kamuya ilk hitabında şehirde yaşayanları 'aşırı davranışlar göstermemeleri' gerektiği konusunda uyararak asıl görevinin 'yeni gerçeklik altında basit mekanizmalar kurmak' olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı ülkesini parçalamak için 'sahte cumhuriyetler' yaratmakla suçladı.

Fedorov'un bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Zelenskiy, Almanya ve Fransa'nın bu konuda Rusya'ya baskı uygulaması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak, Reuters/handout Fotoğraf altı yazısı, Melitopol belediye başkanının kaçırıldığını gösterdiği öne sürülen güvenlik kamerası görüntüsü

Ruslarla işbirliğini reddetmişti

Cumartesi günü yüzlerce kişi Melitopol belediye binasının önünde toplanarak kaçırıldığı iddia edilen belediye başkanı Ivan Fedorov'un serbest bırakılmasını talep etmişti.

Fedorov, işgalin üçüncü gününde şehri ele geçiren Rus güçleriyle işbirliği yapmayı reddetmişti.

Fedorov, Cuma akşamı şehrin kriz merkezinden kafasında bir çantayla sürüklenirken görüldü.

Bu görüntüleri paylaşan Ukraynalı yetkililer, silahlı adamların Rus olduğunu belirtti.

Bu olaydan önce BBC'ye konuşan Fedorov, "Ruslarla hiçbir şekilde işbirliği içine girmiyoruz. Bize yardım etmeye çalışmadılar, bize yardım edemezler ve biz de yardımlarını istemiyoruz" demişti.