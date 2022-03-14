Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: 'İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı'

Stelyo Berberakis

Atina

14 Mart 2022, 13:32 +03 Güncelleme 14 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in İstanbul ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme, Yunan basınında geniş yer aldı. Gazetelerde yapılan yorumlarda, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığına" dikkat çekildi.

Yunan basınında, iki lider arasındaki görüşmenin samimi ve olumlu bir atmosferde geçtiği vurgulandı. "İki müttefik ülkenin liderlerinin Ukrayna kriziyle ilgili olarak, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen ortak bir duruş sergilemesi" memnuniyetle karşılandı.

Gazeteler Erdoğan ile Miçotakis'in, böyle bir savaş ortamında Doğu Akdeniz ve diğer anlaşmazlık noktalarında yeni gerginliklere yol açacak faaliyetlerden kaçınılması konusunda anlaştıklarını, uzun bir süreden sonra Türkiye ile Yunanistan'ın "iki müttefik ülkeye yakışır bir biçimde olumlu bir atmosferde görüşmeyi başardıklarını" yazdı.

Kaynak, Ta Nea

Ta Nea gazetesi, manşetten verdiği haberinde, "Gelecek vaat eden bir diyalog başladı" ifadesini kullanırken, iki liderin Ukrayna krizi karşısında anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak dondurulan görüşmelerin devamına karar verdiğini belirtti.

Kaynak, Eleftheros Typos

İktidar yanlısı Eleftheros Typos gazetesi "Anlaşmazlıklara rağmen olumlu adımlar atılmasına karar verildi" başlıklı haberinde, "Erdoğan'ın da iki ülke arasındaki ilişikilerin düzelme yoluna gireceği konusunda iyimser olmasının" önemli olduğu görüşünü savundu.

Kaynak, Real News

Real News gazetesi "Boğaz manzaralı yemekte gözler Ukrayna'daydı" manşetini kullandı ve iki liderin olumlu mesajlar verdiklerinden söz etti.

'Dondurulan görüşmeler yeniden başlayabilir'

Yunan basınında genel olarak "olumlu geçtiği" izleniminin hakim olduğu bu görüşmeden sonra iki ülke arasındaki, son zamanlarda yaşanan gerginlikler nedeniyle dondurulan "Güven Artırıcı Önlemler" ile ilgili görüşmelerin Nisan ayında yeniden başlatılmasının planlandığı hatırlatıldı.