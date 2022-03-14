MH17: Hollanda ve Avustralya, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesi nedeniyle Rusya aleyhine dava açtı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

14 Mart 2022, 16:50 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Kaynak, Reuters

Hollanda ve Avustralya, Temmuz 2014'te 298 yolcu ve mürettabatı ile Amsterdam'dan havalanan Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi nedeniyle Rusya aleyhine dava açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) yapılan başvuru ile uçağın düşürülmesinde Rusya'nın rolünün kesinleştirilmesi ve hayatını kaybeden 298 kişinin yakınlarına tazminat ödenmesi amaçlıyor.

Temmuz 2014'te Amsterdam'dan havalanan uçak, Ukrayna'nın doğusunda düşmüştü. 196'sı Hollanda, 38'i Avustralya vatandaşı olan 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

Uluslararası bir araştırma sonunda, uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgede Moskova'dan getirilen Rus yapımı BUK füzesi ile düşürüldüğü belirtilmişti.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'nın uçağı düşürerek, sivil havacılığın güvenli hale getirilmesini öngören Chicago Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtildi.

'Uluslararası anlaşmaların açık ihlali'

Hollanda'ya göre, Rusya, "sivil uçağa karşı yasadışı silah kullanmak suretiyle" uluslararası anlaşmaları ihlal etti.

Hükümet, ICAO nezdinden açılan davanın, Ukrayna'nın işgali ile ilgili gelişmelerle ilgili olmadığını, dikkatli şekilde sürdürülen hazırlık sürecinin ancak şimdi tamamlanabildiğini bildirdi.

ICAO Konseyi, Chicago Sözleşmesi'ne dayanarak kararlar alabiliyor. Örgüt, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarsa, kurbanların yakınlarına tazminat yolu açılmış olacak.

Kaynak, Getty Images

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, 196 vatandaşının hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, uluslararası hukuk düzeninin korunmasından Rusya'yı sorumlu tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Uçaktaki toplam 298 sivilin ölümünün sonuçsuz kalamayacağını vurgulayan Hollanda Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'daki güncel gelişmelerin bunun hayati öneminin altını çizdiğine" işaret etti.

Avustralya hükümeti de, "Ukrayna'nın gayri meşru işgali ve Rus şiddetinin tırmanmasına" atıfta bulunarak, Rusya'nın "uluslararası anlaşmaların açık ihlalinin" sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini bildirdi.

Hollanda, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle 4 eski Rus asker hakkında da dava açmıştı.

Rus sanıkların gıyabında yargılandığı dava sürüyor.