İngiltere Başbakanı Johnson: Batı, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına izin vererek korkunç bir hata yaptı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı'nın 2014'te Rusya'nın Kırım ilhakına izin vererek "korkunç bir hata" yaptığını söyledi.

Boris Johnson bugün İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan yazısında Batı'nın Rus petrolü ve doğal gazına olan bağımlılığını sonlandırması gerektiğini belirtti. Johnson, bunun Kremlin'in baskılarına karşı çıkmanın tek yolu olduğunu savundu.

Johnson yazısında, "Putin, 2014'te ilk defa Ukrayna'yı işgal ettiğinde Batı korkunç bir hata yaptı. Rusya lideri bağımsız bir ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirerek saldırgan bir eylem gerçekleştirdi, biz de buna izin verdik" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı, Putin'in "sürekli devam eden şantajını" durdurmanın tek yolu Batı ülkelerinin Rus petrolu ve doğal gazına olan bağımlılığını sonlandırması olduğunu ifade etti, bunun "acılı" bi süreç olacağının altını çizdi.

İngiltere, 2022'nin sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırmayı hedefliyor.

Bu yönde ilk adımları atmaya hazırlanan Johnson'ın önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan dahil bazı Körfez ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiltere hükümetinin ülkede gitgide kötüleşen enerji krizine çözüm yolları aramak üzere yaptığı bu hazırlıklar, Suudi Arabistan'da geçtiğimiz haftasonu 81 kişinin idam edildiği haberlerinin ardından birçok milletvekili tarafından eleştirildi.

Yenilenebilir enerji odağı

Johnson aynı zamanda İngiltere için çizdiği Enerji Güvenliliği Stratejisi'nin rüzgar ve güneş enerjisine odaklanacağı, nükleer enerji için ise yeni yöntemleri araştıracağını vurguladı. Kuzey Denizi'nde sondaj çalışmalarını artırmak, Johnson'ın teklifleri arasında.

BBC'nin İklim Muhabiri Justin Rowlatt'ın analizine göre Boris Johnson'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor olması yeni bir gelişme değil.

Johnson, uzun zamandır İngiltere'yi "Rüzgarın Suudi Arabistan'ı" haline getirmekten bahsediyor.

Ancak Rowlatt, Rusya'ya bağımlılığı azaltmak yolunda bu sürecin hızlanmasının iyi bir haber olduğunu ifade ediyor.

Rowlatt, Kuzey Denizi sondajı planlarına rağmen Johnson'ın nükleer enerji konusunda söylediklerinin ümit verici olduğunu belirtiyor, yazısında yer alan "Yeşil elektrik sadece çevre için değil banka hesabınız için de daha verimli" ve "Putin'in Kuzey Denizi rüzgarlarını hiçbir zaman durduramayacak" ifadelerine dikkat çekiyor.

ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte İngiltere de, Ukrayna'nın işgali üzerine Rusya'ya şimdiye kadar eşi görülmemiş yaptırımlar uygulamaya başlamış ve yüzlerce çok uluslu şirket ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu.

İngiltere'de ayrıca son olarak, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığının tanınması yönünde oy kullanan 386 Rus milletvekilin mal varlıkları dondurulmuş, bu milletvekillerinin İngiltere'ye seyahatleri kısıtlanmıştı.